Frente Ampla oficializa Ducci e Goura para a Prefeitura de Curitiba no final de semana

Luciano Ducci e Goura ja tém apoio do Federaçaõ Brasil da Esperança

O PDT Nacional aprovou a participação do PDT de Curitiba na Frente Ampla Democrática, formada pelo PSB e pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB). Com isso, o deputado estadual Goura (PDT) será homologado candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado federal e ex-prefeito, Luciano Ducci (PSB).

A Frente Brasil da Esperança realizou sua convenção municipal neste sábado (20), onde foi confirmado o apoio a Ducci e Goura.

A convenção partidária do PDT para homologar a candidatura a vice e as candidaturas de vereadores e vereadoras do partido será realizada sábado (27), a partir das 15 horas, no auditório da Fetraconspar.

Já a convenção do PSB será realizada no domingo (28) a partir das 8h, no Clube Dom Pedro II. As 10 horas será realizada uma coletiva de imprensa para o anúncio oficial da chapa Luciano Ducci e Goura.

“A gente sabe que a extrema direita segue avançando com sua pauta retrógrada. E Curitiba, infelizmente, tem um destaque negativo nessas questões e acabamos sendo uma espécie de vanguarda do atraso. Mas muita gente esquece que Curitiba é também resistência, é luta. E, por isso, essa aliança é necessária, a unidade é necessária. Mas uma unidade que seja pautada no compromisso de políticas públicas, numa perspectiva de cidade, numa visão de cidade”, afirmou Goura ao argumentar a decisão de compor a chapa com Luciano Ducci.

Goura é filósofo e está no segundo mandato como deputado estadual. Em 2020, disputou a Prefeitura de Curitiba e ficou em segundo lugar, com mais de 110 mil votos. Em 2016, foi eleito vereador e em 2018 foi o único vereador de Curitiba a se eleger deputado estadual. Goura foi reeleito deputado estadual em 2022.

Luciano Ducci é médico e deputado federal pelo terceiro mandato. Foi prefeito de Curitiba entre os anos de 2010 e 2012. Em 2004, foi eleito vice-prefeito e reeleito em 2008. Também foi eleito deputado estadual em 2002, sempre pelo PSB.

Convenção PDT Curitiba

Data: 27 de julho

Horário: 15h às 18h

Local: Fetraconspar (Rua Francisco Torres, 427, Centro)

Convenção PSB Curitiba / Coletiva de imprensa

Data: 28 de julho

Horário: 8h convenção / 10h coletiva

Local: Clube Dom Pedro II (Rua Brigadeiro Franco, 3.662, Rebouças)