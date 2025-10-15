Ilha do Mel recebe cruzeiro de luxo com passageiros da Europa e EUA

Para aprimorar o atendimento aos passageiros, comerciantes receberam dois cursos gratuitos de inglês ofertados pela Portos do Paraná

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Os comerciantes da Ilha do Mel já estão preparados para receber os turistas do navio de cruzeiro de luxo Scenic Eclipse, que ficará atracado no litoral paranaense nesta quinta-feira (16). São 189 tripulantes e 202 passageiros, europeus e norte-americanos, que já passaram por São Sebastião, no litoral de São Paulo, e seguirão para São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

“Esta é a segunda atracação do Scenic Eclipse próximo à Ilha do Mel, mostrando o interesse dos turistas estrangeiros pelas belezas do litoral paranaense. A pedido dos moradores da Ilha do Mel, já aplicamos dois cursos de inglês gratuitos para aprimorar o atendimento aos cruzeiristas”, afirmou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

A Guarda Portuária fará uma vistoria com o scanner de bagagens e da estrutura a bordo do navio, que precisa atender às exigências do ISPS Code – Código Internacional de Segurança de Navios e Instalações Portuárias. Os passageiros chegarão à Ilha em botes no início da manhã e retornarão ao navio no final da tarde do mesmo dia.

“A vinda de turistas do navio de cruzeiros representa emprego e renda para a população do Litoral. Isso é um ganho enorme para a região e todos os municípios do Litoral”, disse o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos.

A Ilha do Mel é um dos principais pontos turísticos do Paraná, além de ser uma Unidade de Conservação destinada à proteção de ecossistemas naturais, como manguezais, restingas, brejos litorâneos e caxetais.

O Scenic Eclipse tem 168 metros de comprimento, 22 metros de largura e 114 cabines com varanda. A embarcação também conta com academia de ginástica, salão de beleza, spa, sala de yoga, dez restaurantes, oito bares e vários lounges.

“Os navios que atracam no Porto de Paranaguá, que tem uma forte estrutura para receber cruzeiros, trazem turistas, muitas vezes internacionais. Esses turistas voltam a sua origem e indicam o Paraná como destino. Isso é o que trabalhamos na promoção do turismo”, afirmou Irapuã Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo estadual.

Cruzeiros no Paraná

A primeira temporada de navios de cruzeiro da MSC em Paranaguá foi entre dezembro de 2023 e março de 2024, com 16 paradas, nas quais mais de 39 mil turistas foram recepcionados. O movimento gerou mais de R$ 25 milhões na economia local.

A segunda temporada, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, também teve receptivo montado pelas equipes da área de turismo do Estado. Foram movimentados mais de 19 mil cruzeiristas, em oito atracações.

Em outros momentos, diferentes navios de cruzeiro atracam e fundeiam em Paranaguá. Neste ano, por exemplo, um cruzeiro de luxo passou pela Ilha do Mel, e, pela primeira vez, turistas desembarcaram diretamente na Unidade de Conservação a partir do fundeio na Baía de Paranaguá.

Fonte: GCom Portos do Paraná