Paranaguá forma açougueiros profissionais para o setor supermercadista

Onze alunos capacitados pelo Senac em parceria com a Prefeitura receberam certificados no gabinete do prefeito Adriano Ramos

Fotos: Moyses Zanardo

Onze novos açougueiros profissionais capacitados pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) receberam seus certificados de conclusão de curso na sala de anexos do gabinete da Prefeitura de Paranaguá, em cerimônia realizada na terça-feira, dia 14.

Com a presença do prefeito Adriano Ramos, do secretário municipal de Trabalho e Inovação, Cleverson dos Santos Ferreira e do gerente executivo do Senac Paranaguá, Gilberto Pereira Dias, os onze formandos foram comunicados que a Agência do Trabalhador e o SINE Paranaguá estão prontos para encaminhá-los ao mercado de trabalho.

“Paranaguá está formando açougueiros profissionais e capacitados para atender um pedido direto dos empresários, que precisam de mais e mais açougueiros. Uma profissão que está desaparecendo em alguns lugares, aqui nós incentivamos. Paranaguá agora conta com mais açougueiros e vamos capacitar muitas outras profissões assim como fizemos com 36 eletricistas que foram capacitados pelo Senai e que receberam seus certificados na última semana”, disse o prefeito Adriano Ramos.

“Tivemos um aumento da demanda por essa profissão e um pedido direto dos supermercados, um dos setores que mais cresce na cidade”, destaca o gerente executivo do Senac.

Os profissionais cursaram 24 horas/aula na cozinha industrial do Senac durante quatro sábados seguidos em setembro deste ano. As inscrições e todas as atividades do curso foram gratuitas, intermediadas pela Prefeitura de Paranaguá. Grupos supermercadistas como Torqueti e Girardi, em expansão na cidade, manifestaram intenção em contratar mais profissionais açougueiros.

Em meio às mais de 500 vagas de emprego disponibilizadas durante a semana na Agência do Trabalhador, há oportunidades para açougueiros e alguns formandos do curso já foram encaminhados para entrevistas. Os alunos que não participaram do evento estão convidados a retirar seus certificados no Senac.

Painel de empregos

Agentes da Secretaria de Trabalho e Inovação (Setrin) reforçaram a parceria da Prefeitura de Paranaguá com o Senac ofertando um Painel de Empregos durante uma capacitação nesta quarta-feira, dia 15, sobre preparação para vendas de Natal.

Empregabilidade, currículo adequado e dicas de entrevista para um público formado principalmente por jovens que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

Conforme o perfil e a pretensão imediata, os participantes foram convidados a passar pelo cadastro da Agência/SINE para aumentar as chances de encaminhamento para empresas que estão contratando.

O treinamento continua nesta quinta-feira, 16, a partir das 19 horas, desta vez no Sesc com noções específicas de planejamento para as vendas de Natal e fim de ano.

Por meio de iniciativas como essas, a Prefeitura de Paranaguá consolida cada vez mais parcerias com o Sistema S, conjunto de nove entidades privadas de interesse público administradas por federações e confederações que oferecem educação profissional, assistência social consultoria e cultura.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta