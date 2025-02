Gaeco de Paranaguá realiza operação contra agentes públicos municipais suspeitos de tráfico

Foto: MPR / Divulgação

O Núcleo de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu na manhã desta terça-feira (25), quatro mandados de busca e apreensão contra dois agentes públicos municipais supostamente envolvidos com o tráfico de drogas

A Operação Esquadro resultou na apreensão de celulares e drogas. Um agente público foi preso em flagrante com pedras de crack em um colete.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranaguá. O nome da operação faz referência ao instrumento que dá medida aos ângulos retos (retidão). Os nomes e cargos dos envolvidos não foram informados.