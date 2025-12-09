Gaeco prende guarda municipal de Paranaguá em operação contra envolvimento de GMs no tráfico

Operação Esquadro realizou mandados em endereços ligados aos investigados em Paranaguá, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná

Áudio do delegado do Gaeco Paranaguá, Fernando de Carvalho Sant’Ana

O Núcleo de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu na manhã desta segunda-feira, 8 de dezembro, 14 mandados de busca e apreensão no âmbito da segunda fase da Operação Esquadro, que investiga o envolvimento de guardas municipais com o tráfico de drogas.

Os mandados foram executados em endereços ligados aos investigados nos municípios de Paranaguá, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná.

Durante o cumprimento das medidas, expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranaguá, um guarda municipal foi preso em flagrante, em posse de drogas (cocaína e maconha) e munições. Na primeira etapa da operação, outro agente já havia sido preso em circunstâncias semelhantes. Ainda durante o cumprimento das ordens judiciais, uma pessoa que seria informante dos guardas municipais foi encaminhada para a confecção de termo circunstanciado pela posse de drogas.

Fotos: MPPR

Drogas desviadas

As investigações tiveram início após o surgimento de informações de que guardas municipais de Paranaguá e outros investigados estariam desviando drogas, dinheiro, armas e celulares apreendidos com criminosos, deixando de apresentar tais itens na Delegacia da Polícia Civil. Os materiais seriam, então, revendidos para terceiros (traficantes), e os valores obtidos divididos entre os agentes públicos. Como reflexo das apurações, cinco guardas municipais foram afastados de suas funções.