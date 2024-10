Gaeco prende mulher que lidera facção criminosa no Litoral e SC

O Núcleo Regional de Paranaguá do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Paraná, cumpriu nesta quarta-feira (23) mandado de prisão contra Gislaine Dembiski de Carvalho, conhecida como “Nega”, de 38 anos.

Ela é apontada como uma das lideranças de facção criminosa que atua no Litoral do Paraná e de Santa Catarina. Também é suspeita de ter ordenado diversos homicídios.

A ordem de prisão, que integra a Operação Nêmesis, foi cumprida em Curitiba, em conjunto com a Polícia Militar, por meio da Diretoria de inteligência e da Agência Especial de Inteligência do Batalhão de Choque, com apoio operacional do Comando de Operações Especiais (COE).

A mulher investigada estava foragida há anos e as apurações apontaram que ela se escondia em uma casa de classe média na capital. Existiam contra ela três mandados de prisão em aberto, um emitido pelo Judiciário de Santa Catarina e dois pelo Judiciário do Paraná.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreendidos dois celulares, joias e documentos relacionados à investigação, que serão analisados no curso das apurações.

Ela já havia sido presa e posteriormente liberada com tornozeleira eletrônica. Após sua liberação, rompeu o dispositivo eletrônico e permaneceu foragida até agora.