Gaeco realiza Operação Arrais contra golpe em documentação da Marinha

O Núcleo de Paranaguá do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Ministério Público do Paraná, deflagrou a Operação Arrais para apurar crimes de estelionato por uma mulher que se identifica como despachante junto à Marinha do Brasil.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar e apreendidos celulares da investigada, que reside em Paranaguá.

De acordo com o Gaeco, as investigações apontaram que a mulher lesava pessoas que a procuravam para obter documentos e registros junto à Marinha, alegando conhecer servidores que facilitariam os pedidos. “No entanto, após receber o dinheiro das vítimas – sempre em valores maiores que os cobrados pela média de despachantes – ela não cumpria sua parte na contratação”.

Mais vítimas – O Núcleo de Paranaguá do Gaeco informa que está à disposição para receber informações de outras pessoas prejudicadas pelo golpe.

O endereço de contato é alameda Coronel Elysio Pereira, 722, bairro Estradinha. O telefone e o e-mail são (41) 3424-0566 e [email protected].

O termo “arrais” é usado para identificar a pessoa que pilota embarcações.