Gaeco realiza operação em Paranaguá e Morretes contra uma policial militar

Foto: MPPPR

O Núcleo Regional de Paranaguá do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Estado do Paraná, realizou, nesta quarta-feira (28), mais uma operação contra corrupção na Polícia Militar do Litoral.

A Operação Prumo II apura o relacionamento de uma policial militar com o tráfico de drogas. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão Paranaguá e Morretes – um celular foi apreendido.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual. O trabalho foi executado com apoio da Corregedoria da Polícia Militar e do Comando do 9º Batalhão de Polícia Militar.

“O nome da operação é referência à retidão moral de que deve ser dotado o agente público”, explica o Ministério Público.

Prumos

No final de abril, o Gaeco realizou no Litoral a Operação Prumos, com o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em investigação sobre o possível fornecimento irregular, por policial militar, de acesso a sistema restrito de investigação para pessoa não autorizada, desvio de munição do 9ª Batalhão de Polícia Militar e compra e venda ilegal de armas e munições.

Foram alvos da operação um policial militar, um armeiro e mais três pessoas – duas delas foram presas em flagrante.

As ordens judiciais, expedidas pela Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual e pela 2ª Vara Criminal de Paranaguá no bojo da Operação Prumos, foram cumpridas nos municípios de Paranaguá, Pontal do Paraná e Curitiba, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar e do Comando do 9º Batalhão de Polícia Militar. Foram apreendidos celulares, munições e dezesseis armas de fogo.