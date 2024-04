Goura entrega menção honrosa da Alep pelos 20 anos da Associação MarBrasil

Foto: Gabriel Marchi

O deputado estadual Goura (PDT) entrega, nesta segunda-feira (8), Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para a Associação MarBrasil, pelos seus 20 anos de atuação no litoral do estado. Com sede em Pontal do Paraná, a ONG atua com projetos de conservação da biodiversidade marinha, pesquisa científica e educação ambiental no território da Grande Reserva Mata Atlântica.

“Queremos também homenagear as pessoas que fazem a MarBrasil. Eles são profissionais e cidadãos comprometidos com a proteção, a conservação e a recuperação desses ambientes de forma a proporcionar o desenvolvimento sócio econômico sustentável e preservação dos bens e valores culturais da costa brasileira”, ressaltou Goura.

História – Fundada por pesquisadores da UFPR em 2004, a Associação MarBrasil deu início ao Projeto RAM – Recifes Artificiais Marinhos. O projeto instalou cerca de duas mil estruturas de concreto entre o Arquipélago de Currais (agora Parque Nacional Marinho) e as Ilhas Itacolomis, formando o conhecido ponto “Parque dos Meros”. Longe da costa também foram afundadas mais duas balsas graneleiras para este fim.

“Os nossos pescadores artesanais estavam muito vulneráveis à pesca comercial de arrasto principalmente vinda de Santa Catarina e São Paulo. Fizemos então o projeto de recifes artificiais que também era, ao mesmo tempo, um sistema antiarrasto, para evitar um pouco a pesca comercial de grande porte”, relembra o fundador da MarBrasil, Frederico Pereira Brandini.

A iniciativa contribuiu para proteger e aumentar a presença da fauna marinha e na proteção de espécies ameaçadas. Em 2012, com o Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), a Associação MarBrasil instalou 5500 estruturas de concreto para a manutenção e recuperação da biodiversidade marinha, paralelos à costa de Pontal do Paraná, sendo este o primeiro projeto do Brasil de recifes artificiais com licença do Ibama.

Atualidade – O Rebimar está entre os principais projetos em andamento da MarBrasil. Nos últimos anos, o programa compilou uma base de dados abrangente e inédita para avaliar a saúde da Grande Reserva Mata Atlântica. Isso envolve o estudo das condições da água, do solo, da fauna e da vegetação costeira, incluindo os manguezais. A iniciativa conta com a colaboração de cientistas de várias instituições de ensino superior do estado, com patrocínio da Petrobras e do Governo Federal.

Outros projetos da Associação MarBrasil:

Projeto Tintuteira : Determinação de áreas berçários dos Tubarões-tigre ou tintureira como ferramenta para a conservação, e conscientização de pescadores artesanais para evitar a captura da espécie.

Determinação de áreas berçários dos Tubarões-tigre ou tintureira como ferramenta para a conservação, e conscientização de pescadores artesanais para evitar a captura da espécie. Projeto Biota : Recentemente concluído, culminou num belíssimo livro digital que pode ser baixado gratuitamente aqui. O Biota monitorou espécies como tartaruga-verde, o peixe mero, vários tubarões e a raia-manta desde 2019.

Recentemente concluído, culminou num belíssimo livro digital que pode ser baixado gratuitamente aqui. O Biota monitorou espécies como tartaruga-verde, o peixe mero, vários tubarões e a raia-manta desde 2019. Conservação da Toninha : Destinado ao estudo e conservação da Toninha, o golfinho costeiro mais ameaçado no Oceano Atlântico Sul.

Destinado ao estudo e conservação da Toninha, o golfinho costeiro mais ameaçado no Oceano Atlântico Sul. ParnaCam: Monitoramento por vídeo, coleta de dados e valorização do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais.

O oceanógrafo Frederico Brandini expressou sua gratidão pelo reconhecimento destacando o compromisso e a dedicação da equipe da MarBrasil ao longo das décadas: “Para mim, é um motivo de orgulho depois de tanta luta ver onde chegamos. Nossa equipe foi escolhida a dedo, com pessoas honestas e comprometidas com a questão ambiental, o que atraiu investidores e nos colocou no mesmo patamar de grandes ONGs nacionais.”