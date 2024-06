Goura participa da semeadura de juçara na 2ª Jornada da Natureza do MST

Lançamento da semente do helicóptero da PRF | foto: Divulgação

O deputado estadual Goura (PDT) participou da “2ª Jornada da Natureza: semeando vida para enfrentar a crise ambiental”, realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Paraná (MST-PR), na sexta-feira (7), quando foram lançadas 1,5 tonelada de sementes de palmeira Juçara (Euterpe edulis Martius) no Assentamento Agroflorestal José Lutzenberger, em Antonina.

“Na defesa da Mata Atlântica precisamos, além de combater o desmatamento, ter ações de restauração das áreas degradadas como essa promovida pelo MST-PR no Assentamento José Lutzenberger, que fica muito próximo do Pico Paraná, nas bordas da Serra do Mar, e é um exemplo da importância da reforma agrária e como podemos restaurar áreas degradadas”, destacou Goura.

Lançamento das sementes

O deputado participou do lançamento das sementes feitas do helicóptero da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR), que também contou com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O Assentamento Agroflorestal José Lutzenberger é uma área que se encontrava degradada pela exploração de madeira e pela criação de búfalos, e passou a ser reflorestada por famílias camponesas e caiçaras que ocuparam o local, em 2002.

PL palmeira Juçara

Goura destacou que foi durante a 1ª Jornada da Natureza, em 2023, que foi elaborado o projeto de lei 569/2023, que dispõe sobre políticas públicas de incentivo ao plantio da palmeira Juçara no Paraná. “O PL foi protocolado no ano passado e está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Assembleia para ser avaliado pela comissão e depois seguirá para as comissões de Meio Ambiente e Agricultura, até ser discutido e votado no Plenário da Assembleia”, informou.

