Goura responde Greca após ser criticado por fiscalizar corte de árvores em Curitiba

O deputado estadual Goura (PDT), foi alvo de críticas do atual prefeito de Curitiba por fiscalizar o corte de árvores na cidade. Apoiador do movimento SOS Arthur Bernardes, que se formou após a denúncia de que a prefeitura iria cortar mais de 300 árvores para prosseguir com o projeto do Inter 2, Goura respondeu ao prefeito e cobrou diálogo com a população.

“Além do título de cidade inteligente, talvez o título de capital da motosserra também seria apropriado para esse momento que a gente está vivendo, infelizmente”, disse Goura ao observar que a lei, de sua autoria, que prevê que o laudo técnico das árvores que são cortadas em Curitiba seja transparente, não está sendo cumprida.

Goura também questionou a existência de um plano de arborização de Curitiba e reafirmou que a prefeitura não ouve a população e nem responde quando é chamada para discutir, a exemplo da audiência pública realizada pela Câmara Municipal para discutir o corte de árvores da Arthur Bernardes e que a prefeitura não mandou nenhum representante.

Veja a resposta de Goura ao prefeito Rafael Greca no link abaixo.

