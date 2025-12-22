Governador anuncia projeto de marina de R$ 100 milhões em Pontal do Paraná

A nova marina dever ser implementada em Pontal do Sul, ao lado do Canal DNOS, facilitando também o acesso à Ilha do Mel

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta sexta-feira (19) durante o lançamento do Verão Maior Paraná 2026 que o Estado está trabalhando em um projeto de R$ 100 milhões para a construção de uma marina pública em Pontal do Paraná. O convênio com a prefeitura deve ser concretizado em 2026, dando sequência ao processo de licitação.

Abertura do Verão Maior 2026 foi em Pontal do Paraná | foto: AEN

O principal objetivo está no desenvolvimento do setor náutico com o aprimoramento do conforto e da satisfação tanto dos residentes quanto dos visitantes. O projeto conduzido pela ParanáProjetos, da Secretaria do Planejamento, visa não apenas aumentar a capacidade e a infraestrutura para embarcações, mas também estimular o turismo náutico, gerar empregos e fomentar a economia local.

“Esse é mais um grande ativo que estamos pensando para o Litoral. Com a Ponte de Guaratuba e as engordas das praias, vamos ter um incremento muito grande de turistas nos próximos anos e o potencial do turismo náutico é imenso. Com estrutura vamos atrair investimentos e melhorar ainda mais o nosso Litoral”, afirmou Ratinho Junior.

A nova marina será implementada em Pontal do Sul, ao lado do Canal DNOS, facilitando também o acesso à Ilha do Mel. Contará com uma guarita que terá acessos distintos para visitantes e usuários, separando esses dois fluxos para garantir maior organização e segurança. A marina também disponibilizará um total de 478 vagas para embarcações e um heliponto.

A sede da marina será equipada com diversas instalações, incluindo administração, enfermaria, vestiários, restaurante, lounge, sala de jogos e uma área para limpeza de peixes, proporcionando uma infraestrutura completa para atender às necessidades dos frequentadores. Além disso, a marina seca contará com duas estruturas cobertas para abrigar os barcos, bem como um espaço descoberto. Já a marina molhada, por sua vez, oferecerá três grandes trapiches para atracação, garantindo um serviço de alta qualidade para os navegantes.

Complementando essa infraestrutura, a marina também contará com um complexo de 16 conveniências, oferecendo uma variedade de serviços e produtos para atender tanto os usuários da marina quanto os moradores locais. Este complexo incluirá lojas de artigos náuticos, mercearias, cafés, lojas de roupas, farmácias e outras conveniências que proporcionarão maior comodidade e opções de compra na região.