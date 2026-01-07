Governo divulga dicas de segurança para curtir shows do Verão Maior

Confira a lista de cuidados elaborada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para que tudo transcorra bem na maior edição do Verão Maior Paraná

Foto: Secom/PR

Os shows do Verão Maior Paraná começam nesta sexta-feira (9) e, ao longo de cinco semanas, irão agitar o Litoral do Estado com atrações nacionais e internacionais. Ao todo, serão 39 apresentações, incluindo o DJ Alok, que estreia na primeira noite em Matinhos, nesta sexta-feira (9), a partir das 22h. A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) preparou uma grande estrutura para garantir que o público aproveite os espetáculos com segurança e tranquilidade.

“Estamos organizados para que este seja o Verão Maior mais seguro de todos, com reforço do efetivo policial e ações integradas de inteligência para prevenir incidentes nos shows e durante toda a temporada”, destaca o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira. A Sesp disponibilizou pontos de apoio para atendimento ao público, além de distribuir pulseirinhas de identificação para crianças e idosos.

Mas é fundamental tomar precauções individuais para evitar contratempos. Estar atento às crianças, cuidar dos pertences pessoais e evitar entrar no mar à noite são algumas das medidas básicas recomendadas pelas forças de segurança.

O Verão Maior Paraná contará com a atuação integrada das forças de segurança para garantir a tranquilidade de quem for aproveitar os shows. Nesta temporada, mais de 2.500 profissionais da Sesp estarão no Litoral, trabalhando para manter a ordem e a segurança dos eventos. Na edição de 2025, cerca de 1,8 milhão de pessoas participaram dos shows. A expectativa do Governo do Estado é superar o número nesta temporada.

Confira dicas para garantir um ambiente seguro e agradável para todos durante os shows do Verão Maior Paraná:

Chegue cedo e evite aglomerações

Acessos e saídas estratégicas devem ser utilizados exclusivamente em situações de risco.

Programe sua chegada aos eventos

A Sesp organizou bloqueios de vias e realizará fiscalização no trânsito, além de patrulhamento nos arredores dos locais dos shows.

Identifique crianças, idosos e pessoas com deficiência

Pais e responsáveis podem se dirigir aos postos policiais para registrar pulseiras de identificação com nomes e telefones para contato.

Redobre os cuidados com crianças e idosos

A recomendação é garantir que crianças e idosos não se percam, devido à grande concentração de pessoas, e que evitem entrar no mar sem supervisão.

Fique atento aos pontos de atendimento médico

Ambulâncias estarão posicionadas em pontos estratégicos durante os eventos. Identifique-os para o caso de emergências.

Cuidado com as grades para evitar esmagamentos

Com a grande quantidade de pessoas, é importante evitar aglomerações em áreas onde possam ocorrer empurrões, que podem resultar em lesões, especialmente em crianças.

Proteja seus celulares e bens pessoais

Mantenha celulares, carteiras e outros objetos pequenos em bolsos frontais ou em bolsas com fechos seguros, como zíperes ou velcros.

Evite banhos de mar à noite

O mar é perigoso em qualquer horário, mas à noite os riscos aumentam, com valas e correntes de retorno mais difíceis de identificar.

Álcool e mar não combinam

Se consumir bebidas alcoólicas, não entre no mar. Mesmo durante os shows à tarde, o Corpo de Bombeiros recomenda que não se entre na água alcoolizado.

Combine pontos de encontro com seu grupo

Marque locais específicos para se encontrar caso alguém se perca do grupo.

Curta o evento com respeito e positividade

Mantenha o clima de celebração. Respeite filas, evite empurrões e ajude a manter o espaço limpo. Uma atitude respeitosa contribui para uma experiência agradável para todos.

Siga as orientações da equipe organizadora

Colabore com organizadores, brigadistas e seguranças. Eles estão presentes para garantir a organização e a segurança de todos.

Sempre que necessário, procure as forças de segurança

Policiais militares, civis e bombeiros estarão presentes nos locais dos shows. Familiarize-se com suas posições e recorra a eles em caso de necessidade.