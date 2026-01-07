Correio do Litoral
Governo divulga dicas de segurança para curtir shows do Verão Maior

Redação
Confira a lista de cuidados elaborada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para que tudo transcorra bem na maior edição do Verão Maior Paraná
Foto: Secom/PR

Os shows do Verão Maior Paraná começam nesta sexta-feira (9) e, ao longo de cinco semanas, irão agitar o Litoral do Estado com atrações nacionais e internacionais. Ao todo, serão 39 apresentações, incluindo o DJ Alok, que estreia na primeira noite em Matinhos, nesta sexta-feira (9), a partir das 22h. A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) preparou uma grande estrutura para garantir que o público aproveite os espetáculos com segurança e tranquilidade.

“Estamos organizados para que este seja o Verão Maior mais seguro de todos, com reforço do efetivo policial e ações integradas de inteligência para prevenir incidentes nos shows e durante toda a temporada”, destaca o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira. A Sesp disponibilizou pontos de apoio para atendimento ao público, além de distribuir pulseirinhas de identificação para crianças e idosos.

Mas é fundamental tomar precauções individuais para evitar contratempos. Estar atento às crianças, cuidar dos pertences pessoais e evitar entrar no mar à noite são algumas das medidas básicas recomendadas pelas forças de segurança.

O Verão Maior Paraná contará com a atuação integrada das forças de segurança para garantir a tranquilidade de quem for aproveitar os shows. Nesta temporada, mais de 2.500 profissionais da Sesp estarão no Litoral, trabalhando para manter a ordem e a segurança dos eventos. Na edição de 2025, cerca de 1,8 milhão de pessoas participaram dos shows. A expectativa do Governo do Estado é superar o número nesta temporada.

Confira dicas para garantir um ambiente seguro e agradável para todos durante os shows do Verão Maior Paraná:

  • Chegue cedo e evite aglomerações

Acessos e saídas estratégicas devem ser utilizados exclusivamente em situações de risco.

  • Programe sua chegada aos eventos

A Sesp organizou bloqueios de vias e realizará fiscalização no trânsito, além de patrulhamento nos arredores dos locais dos shows.

  • Identifique crianças, idosos e pessoas com deficiência

Pais e responsáveis podem se dirigir aos postos policiais para registrar pulseiras de identificação com nomes e telefones para contato.

  • Redobre os cuidados com crianças e idosos

A recomendação é garantir que crianças e idosos não se percam, devido à grande concentração de pessoas, e que evitem entrar no mar sem supervisão.

  • Fique atento aos pontos de atendimento médico

Ambulâncias estarão posicionadas em pontos estratégicos durante os eventos. Identifique-os para o caso de emergências.

  • Cuidado com as grades para evitar esmagamentos

Com a grande quantidade de pessoas, é importante evitar aglomerações em áreas onde possam ocorrer empurrões, que podem resultar em lesões, especialmente em crianças.

  • Proteja seus celulares e bens pessoais

Mantenha celulares, carteiras e outros objetos pequenos em bolsos frontais ou em bolsas com fechos seguros, como zíperes ou velcros.

  • Evite banhos de mar à noite

O mar é perigoso em qualquer horário, mas à noite os riscos aumentam, com valas e correntes de retorno mais difíceis de identificar.

  • Álcool e mar não combinam

Se consumir bebidas alcoólicas, não entre no mar. Mesmo durante os shows à tarde, o Corpo de Bombeiros recomenda que não se entre na água alcoolizado.

  • Combine pontos de encontro com seu grupo

Marque locais específicos para se encontrar caso alguém se perca do grupo.

  • Curta o evento com respeito e positividade

Mantenha o clima de celebração. Respeite filas, evite empurrões e ajude a manter o espaço limpo. Uma atitude respeitosa contribui para uma experiência agradável para todos.

  • Siga as orientações da equipe organizadora

Colabore com organizadores, brigadistas e seguranças. Eles estão presentes para garantir a organização e a segurança de todos.

  • Sempre que necessário, procure as forças de segurança

Policiais militares, civis e bombeiros estarão presentes nos locais dos shows. Familiarize-se com suas posições e recorra a eles em caso de necessidade.

