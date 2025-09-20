Governo do Estado assina convênios do Asfalto Novo, Vida Nova com mais 42 municípios

O programa, considerado o maior de urbanização da América do Sul, tem como objetivo transformar a realidade das cidades paranaenses por meio da pavimentação de vias em leito natural e da substituição da iluminação pública por tecnologia LED

Foto: Alex Adam/SECID

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado das Cidades (Secid), realizou na noite desta sexta-feira (19), em Dois Vizinhos, a assinatura de convênios do programa Asfalto Novo, Vida Nova voltado à Região Sudoeste.

O evento, sediado no Parque de Exposições da Sociedade Rural Vale do Iguaçu, marcou um momento histórico para os 42 municípios que integram a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop), com a confirmação de investimentos que somam R$ 314 milhões em mais de 50 projetos de infraestrutura urbana.

O programa, considerado o maior de urbanização da América do Sul, tem como objetivo transformar a realidade das cidades paranaenses por meio da pavimentação de vias em leito natural e da substituição da iluminação pública por tecnologia LED.

A iniciativa busca eliminar definitivamente a poeira e a lama das ruas, além de ampliar a segurança e o conforto da população, tanto em pequenos distritos quanto em grandes centros urbanos. A meta é alcançar R$ 5,4 bilhões em investimentos em todos os 399 municípios do Estado.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, destacou o compromisso do governo com o desenvolvimento regional. “Olha, é um dia de muita alegria poder estar no nosso sudoeste, liberando recursos importantes para todos os municípios da região. Nós estamos trazendo hoje recursos que serão investidos em todas as cidades nesse que o maior programa de urbanização da América Latina é o Asfalto No Vida Nova. É o pavimento asfáltico com as calçadas, os passeios, iluminação de LED, ou seja, melhoria de vida para a nossa população”, afirmou.

O prefeito de Dois Vizinhos e presidente da Amsop, Carlinhos Turatto, anfitrião do evento, reforçou a importância da parceria entre Estado e municípios. “Hoje é um dia especial, recebendo aqui os 42 prefeitos, juntamente com o secretário da SECID, Guto Silva, acompanhando os prefeitos e liberando os R$ 314 milhões de investimentos em Asfalto Novo, Vida Nova, projeto que está fazendo história pelas mãos do governador Carlos Massa Ratinho Junior”, declarou.

Entre os municípios contemplados, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Palmas, Pato Branco e Santo Antônio do Sudoeste receberam R$ 20 milhões cada. Já Ampére, Capanema, Chopinzinho, Mangueirinha, Marmeleiro, Realeza, Renascença, Santa Izabel do Oeste e Vitorino foram beneficiados com R$ 8 milhões. Outros municípios como Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Cruzeiro do Iguaçu, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Itapejara do Oeste, Mariópolis, Nova Prata do Iguaçu, Pérola do Oeste, Planalto, Pranchita, São João, São Jorge do Oeste e Verê receberam R$ 6 milhões. Barracão, Bela Vista da Caroba, Bom Jesus do Sul, Honório Serpa, Nova Esperança do Sudoeste e Sulina foram contemplados com R$ 4 milhões, enquanto Boa Esperança do Iguaçu, Bom Sucesso do Sul, Manfrinópolis, Pinhal do São Bento, Salgado Filho, Salto do Lontra e Saudade do Iguaçu receberam R$ 2 milhões.

PRESENÇAS – Estiveram presentes na solenidade, ainda, o deputado federal Paulo Litro e Vermelho, os deputados estaduais Alexandre Curi, Anibelli Neto, Ademar Traiano, Matheus Vermelho, Adão Litro e Luis Corti, Nilton de Almeida (Tega), secretário geral do governo municipal e presidente da Sociedade Rural Vale do Iguaçu, além de prefeitos e lideranças regionais.