Estado conhece e compartilha inovações na gestão pública em inteligência artificial nos EUA

Secretários Guto Silva e Ulisses Maia participaram do Google Public Sector Summit, nos EUA

Fotos: Alex Adam/ Secid-PR

A agenda internacional do Paraná se intensifica nos Estados Unidos com a participação dos secretários das Cidades, Guto Silva, e do Planejamento, Ulisses Maia, no Google Public Sector Summit, entre os dias 27 e 29 de outubro, na capital Washington.

O evento, que reúne líderes governamentais e especialistas globais em tecnologia, é visto pelo Governo do Paraná como palco estratégico para acelerar a transformação digital no Estado.

A missão paranaense tem o objetivo de trazer para a gestão pública inovações em Inteligência Artificial (IA), big data e computação em nuvem (cloud computing), ferramentas essenciais para a modernização administrativa e a eficiência dos serviços prestados ao cidadão.

Após reunião técnica inicial na sede do Google Cloud, onde os secretários estaduais, acompanhados do deputado estadual Soldado Adriano, discutiram o fortalecimento da cooperação em áreas-chave, na terça-feira (28) Guto Silva apresentou a palestra “A jornada do Paraná para se tornar o primeiro Estado de IA do Brasil”.

Durante a apresentação, Guto Silva destacou o Plano de Inteligência Artificial (IA) do Paraná, reconhecido pela própria Google como o mais avançado do Brasil e as soluções que já foram integradas à administração pública estadual.

“Neste grande evento da Google, com líderes do mundo todo, tratamos de I.A. para o futuro da gestão pública. O Paraná é destaque, já temos cinco aplicações e o ano que vem teremos mais de 35 aplicações que levam soluções para o dia-a-dia da população das cidades”, disse.

Guto Silva ressaltou que as soluções com I.A. já aplicadas pelo Governo do Estado focam na educação, com ferramentas que auxiliam na correção de redações e na leitura pelos alunos e em processos de recadastramento; além de já estarem sendo estudadas aplicações futuras em mobilidade urbana, com sincronização inteligente de semáforos e em gestão ambiental, com o CAR Inteligente — o Cadastro Ambiental Rural, voltado a apoiar o planejamento ambiental.

O secretário de Planejamento, Ulisses Maia, citou que, em um cenário atual de rápidas transformações, a tecnologia é um insumo fundamental, tanto para modernizar a máquina pública quanto para qualificar as decisões de investimento e as políticas de longo prazo.

“Estamos aqui para debater sobre tecnologia, mas sobretudo, para buscar soluções de Inteligência Artificial que possam ser incorporadas ao nosso dia a dia, melhorando a qualidade da entrega de serviços. A inovação é uma marca registrada do governo Ratinho Junior, e o caminho mais rápido para um Estado mais eficiente e bem planejado”, diz Ulisses Maia.

Na quarta-feira (30), os secretários conheceram diversos projetos, entre eles um que usa a Inteligência Artificial para facilitar o diagnóstico do câncer.

“Conhecemos a rede Capricórnio, com cientistas e pesquisadores de todo o mundo e inteligência artificial analisando imagens e vídeos em busca de um diagnóstico mais aprofundado e assertivo. Isso permite um tratamento mais rápido e obviamente está no radar para levarmos ao Paraná”, disse Guto Silva.