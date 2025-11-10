Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Governo do Estado avança na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu com obras emergenciais de moradia

Redação
Guto Silva detalha as primeiras ações do Governo do Estado após o tornado: restabelecimento de energia e água, início da construção de moradias e atendimento emocional à população
Foto: Valdelino Pontes/Secid-PR

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, fez nesta segunda-feira (10) um balanço das ações de reconstrução em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, após o tornado que devastou 90% do município. Ele acompanha desde sábado (8) as equipes estaduais e voluntários mobilizados para restabelecer a infraestrutura e apoiar as famílias atingidas.

Guto Silva chegou à região com o governador Ratinho Junior e, ainda no fim de semana, visitou estruturas de alojamento e o ginásio municipal de Laranjeiras do Sul, ponto de apoio para recebimento e triagem de doações. No domingo, coordenou reunião com representantes de órgãos governamentais e voluntários para definir prioridades. Nesta segunda-feira, comandou uma reunião técnica com o prefeito Sezar Bovino para alinhar novas frentes de trabalho.

Entre as medidas emergenciais, Guto destacou que cerca de 50% da energia elétrica já foi restabelecida, com a troca de mais de 600 postes danificados. O abastecimento de água chegou a 100%, com ajustes em andamento, e o sinal de telefonia começa a ser retomado.

O Governo do Estado, por meio da Cohapar, articula a construção emergencial de moradias com empresas especializadas em modelos rápidos. O governo também prevê auxílio de até R$ 50 mil para compra de materiais de construção, enquanto equipes do Crea-PR avaliam as condições das casas e universidades estaduais mobilizam psicólogos para atender a população.

Para Guto Silva, a reconstrução será gradual. “Hoje a cidade está na UTI. É uma recuperação dia após dia, mas já nesta semana teremos casas sendo erguidas e limpeza em ritmo acelerado, o que ajuda a devolver a autoestima da população”, disse.

Redação
Leia também
Paraná

Paraná firma parceria com ONU-Habitat para criação de Observatório Inteligente das Cidades

Paraná

Estado conhece e compartilha inovações na gestão pública em inteligência artificial nos EUA

Paraná

Guto Silva destaca nos EUA pioneirismo do Paraná no uso de Inteligência Artificial na gestão pública

Paraná

Paraná consolida liderança em inovação e sustentabilidade na ONU e no Google na próxima semana

Paranaguá

Estado fará duplicação da Atílio Fontana e boulevard no Centro Histórico de Paranaguá

Paraná

Governo do Estado assina convênios do Asfalto Novo, Vida Nova com mais 42 municípios