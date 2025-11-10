Governo do Estado avança na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu com obras emergenciais de moradia

Guto Silva detalha as primeiras ações do Governo do Estado após o tornado: restabelecimento de energia e água, início da construção de moradias e atendimento emocional à população

Foto: Valdelino Pontes/Secid-PR

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, fez nesta segunda-feira (10) um balanço das ações de reconstrução em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, após o tornado que devastou 90% do município. Ele acompanha desde sábado (8) as equipes estaduais e voluntários mobilizados para restabelecer a infraestrutura e apoiar as famílias atingidas.

Guto Silva chegou à região com o governador Ratinho Junior e, ainda no fim de semana, visitou estruturas de alojamento e o ginásio municipal de Laranjeiras do Sul, ponto de apoio para recebimento e triagem de doações. No domingo, coordenou reunião com representantes de órgãos governamentais e voluntários para definir prioridades. Nesta segunda-feira, comandou uma reunião técnica com o prefeito Sezar Bovino para alinhar novas frentes de trabalho.

Entre as medidas emergenciais, Guto destacou que cerca de 50% da energia elétrica já foi restabelecida, com a troca de mais de 600 postes danificados. O abastecimento de água chegou a 100%, com ajustes em andamento, e o sinal de telefonia começa a ser retomado.

O Governo do Estado, por meio da Cohapar, articula a construção emergencial de moradias com empresas especializadas em modelos rápidos. O governo também prevê auxílio de até R$ 50 mil para compra de materiais de construção, enquanto equipes do Crea-PR avaliam as condições das casas e universidades estaduais mobilizam psicólogos para atender a população.

Para Guto Silva, a reconstrução será gradual. “Hoje a cidade está na UTI. É uma recuperação dia após dia, mas já nesta semana teremos casas sendo erguidas e limpeza em ritmo acelerado, o que ajuda a devolver a autoestima da população”, disse.