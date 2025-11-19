Estado lança edital para artistas do Paraná se apresentarem no Verão Maior

Serão selecionados 52 artistas de diferentes gêneros e estilos musicais para a programação dos palcos Sunset no Litoral e nos balneários do Noroeste do Estado

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e do Palco Paraná, lançou nesta segunda-feira (17) o edital de chamamento público voltado a artistas paranaenses interessados em integrar a programação dos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná 2026.

O edital completo já está disponível no site do PalcoParaná e pode ser acessado AQUI.

No total, 52 artistas paranaenses, de diferentes gêneros e estilos musicais, serão selecionados via edital para se apresentarem nos Palcos Sunset, que serão montados em Matinhos (em Caiobá), Guaratuba e Pontal do Paraná (Shangri-lá), e nas cidades de Porto Rico e Porto São José (São Pedro do Paraná), no Noroeste do Estado. Os shows acontecerão de 2 a 31 de janeiro de 2026, durante a temporada do Verão Maior Paraná 2025/26.

O prazo de inscrição iniciou nesta segunda-feira (17) e encerra às 18h do dia 1º de dezembro de 2025. Os interessados devem enviar os documentos descritos em edital para o e-mail [email protected]. A inscrição ocorre com o envio por e-mail de toda a documentação solicitada, juntamente com os anexos devidamente preenchidos e assinados de forma digital.

CACHÊS E CATEGORIAIS – Os cachês serão divididos em cinco categorias: 1) R$ 6.000,00; 2) R$ 12.000,00; 3) R$ 25.000,00; 4) 35.000,00; 5) R$ 45.000,00. A Categoria 1 é voltada a artistas solo nascidos ou radicados em um dos municípios que irão receber o Palco Sunset do Verão Maior. Já as Categorias 2, 3, 4 e 5 são destinadas a grupos musicais ou bandas de qualquer parte do Paraná.

Todo o processo de inscrição, análise de mérito, recursos, habilitação, diligências e acompanhamento das propostas será divulgado no site do PALCOPARANÁ e no Diário Oficial do Estado.

Os Palcos Sunset são espaços especialmente voltados à música paranaense e ao encontro entre público e artistas, funcionando como vitrines para a cena paranaense. O edital vai selecionar músicos e bandas de diferentes estilos, com o objetivo de ampliar as oportunidades de circulação artística no Estado.

Para a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, o edital materializa o compromisso do Governo do Paraná com o fortalecimento da cadeia cultural e a valorização do trabalho artístico em todas as regiões.

“O Verão Maior é uma das ações mais abrangentes do Governo do Estado, e a presença dos artistas paranaenses nos Palcos Sunset traduz perfeitamente o espírito do programa: celebrar a diversidade, o talento e a cultura do nosso povo. É uma forma de aproximar o público da arte feita aqui e de reconhecer a importância dos nossos músicos e bandas para o desenvolvimento cultural do Paraná”, destaca.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná é uma ação integrada do Governo do Estado, reunindo diversas secretarias para promover lazer, bem-estar e desenvolvimento regional. Na última edição, o programa gerou impacto econômico de R$ 152,9 milhões no PIB estadual, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Foram 2.335 empregos diretos e indiretos, com acréscimo de R$ 64,6 milhões na massa salarial e R$ 13 milhões em arrecadação adicional de ICMS – resultados de um investimento de R$ 128 milhões em programação e infraestrutura nas regiões do Litoral e Noroeste.

Edital de chamamento para artistas paranaenses tocarem nos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná 2026

Inscrições: de 17/11 até as 18h do dia 01/12/25

Edital completo disponível no site do PalcoParaná em: www.palcoparana.pr.gov.br/Pagina/Editais

Interessados devem enviar os documentos descritos em edital para o e-mail [email protected].