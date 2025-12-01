Governo do Estado ultrapassa R$ 1 bilhão aplicados no Asfalto Novo, Vida Nova

Fotos: Divulgação/Secid/AEN

O programa Asfalto Novo, Vida Nova, um dos maiores esforços do Governo do Estado na qualificação urbana dos pequenos aos grandes municípios do Paraná, teve ultrapassada a marca de R$ 1 bilhão aplicado em projetos de pavimentação já concluídos ou em andamento, com o objetivo de eliminar o pó e a lama de áreas urbanas.

Lançado em 2019, o programa soma mais de 418 quilômetros entregues pavimentados até o momento, com asfalto pronto chegando a mais de 3,5 mil ruas que não tinham pavimentação até então. Projetos já com status de concluídos estão localizados em 168 municípios paranaenses.

Declarado pelo governo como o maior programa de urbanização da América do Sul, que leva também calçadas acessíveis, galerias pluviais e iluminação de LED aos municípios, foi acelerado neste ano com o trabalho da Secretaria de Estado das Cidades.

“Este é um marco histórico, chegamos a R$ 1 bilhão em investimento pelo Asfalto Novo, Vida Nova. Caminhamos para os 500 quilômetros desse programa que tem feito uma revolução nas cidades, nos eixos urbanos. São bairros inteiros com pavimentação, tirando a população do pó e da poeira, com iluminação da LED. É um novo Paraná, iluminado, pavimentado, olhando para a frente”, disse o secretário das Cidades, Guto Silva.

O total em ações, em projetos que se encontram em todos os status, alcança R$ 5,3 bilhões e 386 municípios até o momento, sendo que, obras em execução, somam R$ 655 milhões em 139 municípios. Autorizados para licitação perfazem mais de R$ 456 milhões em investimentos.

Para acompanhar esse avanço, o Governo do Estado disponibilizou o Asfaltômetro, ferramenta online que mostra em tempo real número de quilômetros pavimentados e os valores investidos em cada município.

Segundo Camila Mileke Scucato, superintendente executiva do Paranacidade, Serviço Social Autônomo que operacionaliza os projetos nos 399 municípios do Estado, os números confirmam que o Programa Asfalto Novo Vida Nova tem sido essencial para transformar a realidade das comunidades que ainda conviviam com vias de terra.

“Ao substituir essas vias por pavimentação de qualidade, o programa melhora a mobilidade, reduz poeira e lama, aumenta a segurança, valoriza os bairros e garante mais dignidade às famílias. É um investimento direto na qualidade de vida da população e no desenvolvimento urbano dos municípios”, disse.

MUNICÍPIOS CONCLUÍDOS – Renascença, Antonio Olinto e Sabáudia são os municípios que tiveram projetos de maior monta desse tipo de pavimentação já concluídos, com valores direcionados adequados às demandas particulares de cada obra. Renascença, com R$ 9,2 milhões em projetos concluídos e 4,24 km pavimentados pelo programa, hoje tem 95% da malha urbana revestida.

Sabáudia teve R$ 6 milhões aplicados na pavimentação de 7,98 km que se encontravam em leito natural, chegando a 91% do município que deu adeus ao pó e à lama. O prefeito Hugo Manueira explicou que nessa etapa do programa foi usado recurso no parque industrial do município, na Avenida Arvelino Durante, onde trabalham mais de mil pessoas.

“Naquele trecho das indústrias, quando chovia, até os caminhões para sair com o produto pronto tinha dificuldades, assim como caminhões para chegar com matéria-prima”, disse, ressaltando que o pavimento foi fundamental para o desenvolvimento daquele trecho, para o qual ainda há projetos de pavimentação ativos.

Antonio Olinto teve R$ 7,6 milhões investidos na pavimentação de 7,24 km, alcançando 74% da malha revestida, investimento que é comemorado pelo prefeito Fabio Machiaveli. Segundo ele, foram pavimentadas 10 vias importantes a partir desse projeto, entre elas as ruas Jaime Train, Estanislau Boczkovski e a Theodoro Kogelinski.

“Essas obras trazem uma grande melhoria para a cidade, um impacto grande na questão econômica durante a execução das obras e, hoje, uma valorização para as pessoas que moram nessas ruas. É uma melhoria muito significativa ao nosso quadro urbano”, disse o prefeito. Ele destacou o trabalho do governador Ratinho Junior e do secretário Guto Silva pelo progresso que o programa tem trazido aos pequenos municípios.

O Paraná já tem 17 municípios com as áreas urbanas completamente pavimentadas ou com projetos em andamento de obras que darão cobertura integral às vias: Itaguajé, Alvorada do Sul, Sertaneja, Flórida, Nova Santa Bárbara, Quinta do Sol, Arapuã, Nova Cantu, Farol, Boa Esperança, Ubiratã, Jesuítas, Brasilândia do Sul, São José das Palmeiras, Santa Helena, Itaipulândia e Serranópolis do Iguaçu.

IMPACTOS – O impacto do programa Asfalto Novo, Vida Nova vai além da infraestrutura. Com o asfalto, o transporte escolar se torna mais seguro, ambulâncias e veículos de emergência têm acesso mais rápido, e pequenos comércios locais ganham fôlego. A iluminação de LED garante maior segurança à noite, enquanto as calçadas acessíveis abrem espaço para pedestres e pessoas com mobilidade reduzida.

E a expansão segue em todo o Paraná. “Além dos municípios já concluídos, novas frentes de trabalho estão em andamento, incluindo cidades de maior porte e bairros periféricos que antes ficavam fora do alcance da pavimentação. A meta é reorganizar completamente o espaço urbano, garantindo que todas as áreas das cidades tenham condições iguais de infraestrutura”, disse Guto Silva.