Guto Silva aciona Polícia Civil para investigar falsas doações a vítimas de Rio Bonito do Iguaçu

Foto: Dovulgação/Secid/Pr

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, acionou nesta quinta-feira (13) a Polícia Civil do Paraná para investigar falsas vaquinhas e arrecadações irregulares criadas para ajudar a população que foi atingida após três tornados destruírem 90% de Rio Bonito do Iguaçu (Centro-Sul do Paraná). Ele afirmou que há pessoas usando a tragédia para captar recursos que não chegam às famílias afetadas.

“Infelizmente, nesse momento de dor e reconstrução, ainda temos aproveitadores que fazem vaquinhas e o dinheiro não chega na ponta. Isso é caso de polícia”, disse. Segundo Guto Silva, será feito um “pente-fino em todas as iniciativas que não estejam nos canais oficiais”.

Guto Silva destacou que há iniciativas legítimas, mas é necessário ficar atento para não cair em golpes. Ele reforçou que as doações devem ser feitas somente pelos meios reconhecidos pelo poder público. “Quem quiser doar deve usar os canais oficiais da prefeitura ou o Fundo de Calamidade do Estado. Depois, esses recursos terão prestação de contas”, disse.

Doações oficiais para as vítimas em Rio Bonito do Iguaçu podem ser realizadas da seguinte forma: