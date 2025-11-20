Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Estado envia casas casas pré-fabricadas para os atingidos por tornado

Redação
“Cada nova estrutura significa retomar a vida e devolver dignidade às famílias”, afirmou Guto Silva
Foto: Valdelino Pontes/Secid-PR

O Governo do Estado do Paraná envia casas pré-fabricadas para moradores de Rio Bonito do Iguaçu atingidos por tornado no dia 7 de novembro.

As primeiras casas devem chegar ainda nesta quinta-feira (20) ao município de Rio Bonito do Iguaçu, iniciando a reconstrução material da localidade, devastada por um tornado. “Cada nova estrutura significa retomar a vida e devolver dignidade às famílias”, afirmou o secretário das Cidades, Guto Silva, que esteve no município.

As primeiras unidades deixaram Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A primeira contemplada será Marilda Risse, que perdeu o marido e a casa no desastre. Emocionada, ela recebeu a notícia diretamente do governador Ratinho Junior e acompanhou o início da reconstrução no terreno onde vivia. “Apesar da dor, Deus está me abençoando com um teto de novo. É a chance de recuperar minha dignidade e voltar a viver em paz”, disse.

Ao todo, o Governo do Estado investirá R$ 44 milhões na aquisição de 320 moradias pré-fabricadas em woodframe, produzidas pela empresa Tecverde. Atualmente, 189 unidades já estão prontas e serão transportadas conforme a liberação dos terrenos pela prefeitura e pela Defesa Civil. As demais serão concluídas em até 90 dias.

As casas terão entre 46 m² e 53 m², com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. A montagem, feita diretamente nos terrenos das famílias ou em áreas destinadas pela prefeitura, segue um processo industrial: após a fundação, as paredes são erguidas em cerca de 2h30, seguidas pelo telhado e acabamentos. A previsão é de que a primeira residência esteja pronta em até 10 dias.

Redação
Leia também
Manchete

Itaipu reforça apoio à reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu

Paranaguá

Adriano Ramos, Fabiana Parro entregam revitalização da Rua Professor Cleto ao lado de Guto Silva

Paraná

Gleisi reúne ministérios para coordenar ações de reconstrução e apoio às famílias atingidas pelo tornado

Paraná

Guto Silva aciona Polícia Civil para investigar falsas doações a vítimas de Rio Bonito do Iguaçu

Paraná

Itaipu mobiliza recursos para apoio na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu

Paraná

Governo do Estado avança na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu com obras emergenciais de moradia