Estado envia casas casas pré-fabricadas para os atingidos por tornado

Foto: Valdelino Pontes/Secid-PR

O Governo do Estado do Paraná envia casas pré-fabricadas para moradores de Rio Bonito do Iguaçu atingidos por tornado no dia 7 de novembro.

As primeiras casas devem chegar ainda nesta quinta-feira (20) ao município de Rio Bonito do Iguaçu, iniciando a reconstrução material da localidade, devastada por um tornado. “Cada nova estrutura significa retomar a vida e devolver dignidade às famílias”, afirmou o secretário das Cidades, Guto Silva, que esteve no município.

As primeiras unidades deixaram Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A primeira contemplada será Marilda Risse, que perdeu o marido e a casa no desastre. Emocionada, ela recebeu a notícia diretamente do governador Ratinho Junior e acompanhou o início da reconstrução no terreno onde vivia. “Apesar da dor, Deus está me abençoando com um teto de novo. É a chance de recuperar minha dignidade e voltar a viver em paz”, disse.

Ao todo, o Governo do Estado investirá R$ 44 milhões na aquisição de 320 moradias pré-fabricadas em woodframe, produzidas pela empresa Tecverde. Atualmente, 189 unidades já estão prontas e serão transportadas conforme a liberação dos terrenos pela prefeitura e pela Defesa Civil. As demais serão concluídas em até 90 dias.

As casas terão entre 46 m² e 53 m², com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. A montagem, feita diretamente nos terrenos das famílias ou em áreas destinadas pela prefeitura, segue um processo industrial: após a fundação, as paredes são erguidas em cerca de 2h30, seguidas pelo telhado e acabamentos. A previsão é de que a primeira residência esteja pronta em até 10 dias.