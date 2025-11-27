Guto Silva chega a 14% em pesquisa da CNN para Governo do Paraná

Correio do Litoral
De a acordo com aliados, levantamento mostra avanço consistente e antecipado do pré-candidato

A pesquisa Real Time Big Data divulgada pela CNN nesta quinta-feira (27) aponta que o secretário das Cidades, Guto Silva (PSD), alcançou 14% das intenções de voto em um dos cenários.

No primeiro cenário avaliado pela pesquisa, o senador Sergio Moro (DEM) tem 41% das intenções de voto, contra 20% do deputado estadual Requião Filho (PDT). Em seguida, aparece Guto Silva, com 13%. O vice-prefeito de Curitiba (PR), Paulo Martins (Novo), marca 8%. Já o diretor-geral da Itaipu Binacional, Ênio Verri (PT), pontua com 5%.

Foram ouvidas 1.200 pessoas entre os dias 25 e 26 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

De acordo com os aliados de Guto Silva, os dados reforçam uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do ano. No início de 2024, Guto aparecia entre 3% e 4% nas sondagens. Em agosto chegou a 6%, e nos levantamentos de setembro e outubro oscilou entre 8% e 9%.

O pré-candidato afirmou que o resultado “estimula a continuar trabalhando” e representa reconhecimento ao esforço desenvolvido no governo Ratinho Junior, do qual faz parte. Guto foi secretário da Casa Civil e secretário do Planejamento.

Com a marca dos 14 pontos “alcançada antes do previsto”, segundo afirma, Guto entra na reta final do ano ampliando sua presença no debate público e fortalecendo sua posição entre os principais nomes da disputa. A pesquisa da CNN aponta que o eleitor paranaense já considera o nome do pré-candidato Guto Silva, que no início do ano era pouco conhecido entre a maioria dos paranaenses.

