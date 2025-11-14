Governo Federal premia Portos do Paraná com Selo de Sustentabilidade na COP30

Entrega do Selo Prata de Sustentabilidade 2025 pelo Ministério de Portos e Aeroportos ocorreu durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

Foto: Divulgação

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) premiou a Portos do Paraná com o Selo Prata de Sustentabilidade durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

A cerimônia de entrega do Selo de Sustentabilidade 2025 ocorreu nesta quarta-feira (12) e integra uma política governamental voltada a estimular boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) nas empresas. Na ocasião, também foi lançado o livro “Nós e a natureza: somos um com o planeta”, da escritora Aline Campos, com ilustrações de Luana Chinaglia.

A cerimônia marcou a consolidação do Pacto pela Sustentabilidade, instituído pela Portaria nº 58/2025. A iniciativa reconhece e incentiva organizações do setor a adotarem práticas alinhadas aos princípios ESG em suas operações.

A Portos do Paraná apresentou planos de ação baseados nos eixos Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Governança, que foram avaliados tecnicamente pelo MPor. Conforme o desempenho obtido, as organizações receberam o selo nas categorias Bronze, Prata, Ouro ou Diamante. Nesta primeira edição, 63 empresas participaram do programa, e 36 foram premiadas.

Cidades sustentáveis

O diretor de Meio Ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Santana, participou do painel “Ação climática urbana e cidades sustentáveis” nesta quarta-feira (12). O projeto apresentado no evento foi o Inventário da Pegada de Carbono da Portos do Paraná, entregue este ano pela Fundación Valenciaport, que revela as emissões de gases de efeito estufa (GEE) dos portos paranaenses.

Em 2023, período analisado pela pesquisa, as atividades do complexo portuário dos portos do Paraná emitiram cerca de 678 mil toneladas de CO₂, distribuídas entre três escopos de análise. O Escopo 1 refere-se às emissões diretas da Autoridade Portuária e representou apenas 2,7% do total.

O Escopo 2 contempla as emissões indiretas associadas ao consumo de energia elétrica, somando 0,1%. Já o Escopo 3 inclui as emissões indiretas provenientes de outras atividades relacionadas às operações portuárias — como terminais, modais de transporte terrestre, serviços de apoio portuário e navios — totalizando 97,1% das emissões de gases de efeito estufa.

A próxima etapa será o desenvolvimento do Plano de Descarbonização da Comunidade Portuária. “Estamos somando esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e atingir as metas da Agenda 2030 e também de 2050 para descarbonização”, destacou o diretor.

Fonte: GCom Portos do Paraná