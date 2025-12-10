Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Prefeitura de Paranaguá faz mutirão de emprego com 80 vagas

Redação
Entrevistas serão realizadas nesta quinta-feira (11), na Subprefeitura do bairro Nilson Neves

O Supermercado Bavaresco procura 80 contratar mais 80 trabalhadores para suas lojas e a Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin), em parceria com o Sine (Sistema Nacional de Emprego), recebe os interessados para entrevistas.

O Mutirão de Vagas acontece Subprefeitura do bairro Nilson Neves, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, s/n (ao lado do Corpo de Bombeiros), nesta quinta-feira (11).

O atendimento é das 08h às 12h e das 14h às 16h.

Os candidatos devem levar seus documentos pessoais e currículo profissional.

Redação
Leia também
Manchete

Paranaguá recebe espetáculo de projeção mapeada no MAE no “Natal para Todos”

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá promove Audiência Pública sobre novo contrato no transporte coletivo

Paranaguá

Ação Natal Solidário no Porto de Paranaguá reúne empresas, colaboradores e comunidade

Paranaguá

Gaeco prende guarda municipal de Paranaguá em operação contra envolvimento de GMs no tráfico

Paranaguá

Comerciantes e moradores aprovam programação e lotam o segundo dia do Natal para Todos em Paranaguá

Litoral

Missão Paraná IV realiza policiamento no Litoral durante esta semana