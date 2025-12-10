Prefeitura de Paranaguá faz mutirão de emprego com 80 vagas

Entrevistas serão realizadas nesta quinta-feira (11), na Subprefeitura do bairro Nilson Neves

O Supermercado Bavaresco procura 80 contratar mais 80 trabalhadores para suas lojas e a Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin), em parceria com o Sine (Sistema Nacional de Emprego), recebe os interessados para entrevistas.

O Mutirão de Vagas acontece Subprefeitura do bairro Nilson Neves, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, s/n (ao lado do Corpo de Bombeiros), nesta quinta-feira (11).

O atendimento é das 08h às 12h e das 14h às 16h.

Os candidatos devem levar seus documentos pessoais e currículo profissional.