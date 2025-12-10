Paranaguá recebe espetáculo de projeção mapeada no MAE no “Natal para Todos”

Espetáculo de projeção mapeada “A Lenda do Globo de Natal” transforma o MAE-UFPR em cenário natalino e convida famílias parnanguaras a participar com fotos projetadas no edifício histórico

Imagem: Caio Frankiu

Paranaguá terá duas noites de magia, memória e valorização cultural nesta sexta-feira e sábado, dias 12 e 13 de dezembro, com a nova edição do “Natal em Paranaguá”, projeto que traz ao município apresentações artísticas e um espetáculo exclusivo de projeção mapeada com temática natalina. As apresentações começam às 19h30, na Praça de Eventos do Centro Histórico, e integram a programação oficial do “Natal para Todos”, promovido pela Prefeitura de Paranaguá.

Neste ano, as projeções ganharão um cenário histórico: as paredes externas do Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá (MAE-UFPR), antigo Colégio dos Jesuítas, reconhecido como um dos prédios mais importantes do patrimônio arquitetônico paranaense. O projeto apresenta o espetáculo “A Lenda do Globo de Natal”, desenvolvido especialmente para a cidade.

Um espetáculo original que transforma o Natal em experiência sensorial

A narrativa acompanha um Aviador, uma Boneca de Pano, um Floquinho e um Boneco de Neve de Plástico, personagens que vivem dentro de uma antiga caixa de brinquedos e descobrem, juntos, que cada pessoa guarda um modo próprio de celebrar o Natal. À medida que tentam montar o “Natal perfeito”, uma antiga lenda ressurge no céu e transforma o dia quente do Litoral do Paraná em um momento de encanto inesperado.

Entre risos, desejos e bolhas brilhando como neve, os personagens entendem que o Natal nasce do coração e é carregado de significados únicos – mensagem que guia toda a apresentação criada exclusivamente para o público parnanguara.

Após o espetáculo, às 20h30, o Grupo de Fandango Mestre Eugênio sobe ao palco com um show especial de fim de ano, reafirmando a tradição caiçara e aproximando ainda mais o público da cultura local.

Projeção no MAE-UFPR destaca patrimônio histórico de Paranaguá

A iniciativa também tem como objetivo valorizar o edifício do MAE-UFPR, cuja construção se estendeu por cerca de 60 anos. A ocupação definitiva ocorreu em 1754, e o colégio foi fundado oficialmente em 1755. Trata-se da maior instituição de ensino construída pelos Jesuítas no sul, antes de sua expulsão pelo Marquês de Pombal. Tombado pelo patrimônio nacional em 1938 e pelo Estado em 1972, o prédio representa um marco histórico para o Paraná e para o país.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, o Juca, destaca que o espetáculo une arte, tecnologia e memória em um mesmo espaço simbólico para a cidade. “Quando projetamos luz, movimento e poesia nas paredes do MAE, estamos projetando também a história de Paranaguá. O ‘Natal em Paranaguá’ reforça nosso compromisso de aproximar as famílias da cultura local e de valorizar os espaços que fazem parte da identidade parnanguara. Queremos que cada pessoa se sinta pertencente a esse momento de celebração”, afirmou.

População poderá enviar fotos para serem projetadas no Museu

Como forma de envolver diretamente a comunidade e homenagear as famílias da cidade, o público poderá enviar fotos pessoais, que serão integradas às projeções no MAE-UFPR durante o espetáculo. A proposta busca estimular o sentimento de pertencimento ao “Natal para Todos”, reforçando valores como união, afeto e reflexão.

Para participar, basta enviar uma foto em boa qualidade, no formato documento, clicando aqui, ou pelo QR Code. O prazo encerra na manhã de 12 de dezembro. Depois do envio, os participantes poderão conferir a imagem projetada em um dos dois dias do evento.

Realização

O “Natal em Paranaguá – A Lenda do Globo de Natal” é uma realização do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil – Do Lado do Povo Brasileiro, apresentado pela Cattalini Terminais Marítimos, Harbor Operadora Portuária, Master Operações Portuárias, Terin Terminais Inteligentes e Fertipar Fertilizantes, com apoio da Pasa – Paraná Operações Portuárias S/A.

A ação integra a programação do “Natal para Todos” da Prefeitura de Paranaguá. As apresentações são gratuitas, livres para todos os públicos e contarão com intérpretes de Libras.

Fontes: PMP e Divulgação do evento / jornalista: Luiza Rampelotti com informações da Assessoria de Imprensa