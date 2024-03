Grande Reserva Mata Atlântica é finalista em prêmio de turismo sustentável

Fotos: Gabriel Marchi

A Grande Reserva Mata Atlântica pode ser uma das vencedoras de um prêmio que reconhece as melhores práticas de empresas e iniciativas latino-americanas no turismo. A iniciativa é finalista do Prêmio Turismo Responsável, lançado em 2019 pela WTM Latin America, um evento anual que representa uma vitrine de inovação e ofertas de novos produtos, destinos e tecnologias da indústria de viagens e turismo. Neste ano, o evento ocorre entre os dias 15 e 17 de abril, em São Paulo, no Expo Center Norte.

São 22 nomes que estão entre os finalistas, entre eles, a Grande Reserva Mata Atlântica. Concorrem iniciativas de dez países. No total, foram mais de 150 cases inscritos. Eles foram avaliados por um júri formado por agentes de viagens, operadores, dirigentes de associações, representantes do poder público, jornalistas e formadores de opinião de diferentes países latino-americanos, além de especialistas de organizações reconhecidas pela excelência do trabalho que desenvolvem na promoção do turismo responsável em toda a América Latina.

Participam como finalistas iniciativas do Brasil, Argentina, Equador, Guatemala, Guiana, Chile, Colômbia, México, Panamá e Peru. Os vencedores serão anunciados no dia 16 de abril, no segundo dia do evento, às 18h.

Os critérios de seleção incluem aspectos como originalidade, potencial de replicabilidade e possibilidade de mensuração dos efeitos alcançados com a solução proposta. Além do reconhecimento, os finalistas recebem feedback de especialistas e o reconhecimento público das boas práticas para clientes e compradores de um mercado bastante competitivo. As categorias que terão cases premiados são:

Melhores iniciativas para a conservação da biodiversidade;

Melhores iniciativas para promover a diversidade, equidade e a inclusão no turismo;

Melhores iniciativas para promover o impacto socioeconômico e a construção da paz através do turismo;

Melhores iniciativas de trabalho em rede para promover o turismo responsável nos destinos;

Melhores iniciativas para o turismo indígena e/ou Comunidades Tradicionais;

Melhores iniciativas para a mitigação das mudanças climáticas.

A Rede de Portais da Grande Reserva Mata Atlântica concorre na categoria “Melhores iniciativas de trabalho em rede para promover o turismo responsável nos destinos”. Para Ricardo Borges, coordenador de comunicação e parcerias estratégicas da Grande Reserva, estar entre os finalistas do prêmio já é uma vitória. “Estamos muito orgulhosos por poder representar o Brasil nesta premiação. O fato de estarmos entre os finalistas já é uma grande conquista e um reconhecimento da iniciativa a nível internacional. Para nós, isso comprova a força do trabalho em rede e como as contribuições coletivas em busca de um objetivo em comum podem, de fato, trazer benefícios em larga escala. Nós acreditamos que a preservação e a conservação da natureza são fundamentais para o equilíbrio do planeta e para as gerações futuras. Além disso, acreditamos que o turismo pode ser uma atividade econômica positiva quando realizada de forma responsável e sustentável”, disse.

Marcos Cruz, turismólogo e coordenador da Rede de Portais da Grande Reserva Mata Atlântica, que integra os membros participantes da iniciativa, também celebra. “É gratificante ver o acolhimento que a iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica vem obtendo. Isso nos mostra que estamos no caminho certo e nos aproxima cada vez mais de nossa visão compartilhada: a de termos a Grande Reserva Mata Atlântica reconhecida nacional e internacionalmente como um destino turístico pautado na conservação da natureza e na valorização cultural e histórica, um destino turístico tão importante quanto o Pantanal e a Amazônia”.

Sobre a Grande Reserva Mata Atlântica

A iniciativa Grande Reserva Mata Atlântica abrange um contínuo de dois milhões de hectares de Mata Atlântica ainda conservados entre os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Incorpora o conceito de “Produção de Natureza” como estratégia, na qual a manutenção de grandes áreas naturais bem conservadas e a presença de espécies emblemáticas, cultura regional e paisagens únicas, são os vetores para ações de desenvolvimento regional, com a geração de empregos e renda a partir de atividades de turismo de natureza aliado ao turismo cultural e histórico. A SPVS é uma das apoiadoras da iniciativa, que já tem três anos de existência, tendo iniciado as atividades em agosto de 2018.

Texto: Claudia Guadagnin, da Assessoria de Imprensa da Grande Reserva Mata Atlântica