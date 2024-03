Guaratuba 2024: PDT define apoio à situação e PT reúne oposição

Foto: TSE

O mês de março na política de Guaratuba começa com uma definição esperada e uma movimentação entre os partidos progressistas. De um lado, o PDT confirmou a esperada aliança com a candidata da situação à prefeitura; de outro, o PT intensifica conversas com os pré-candidatos da oposição pensando numa frente ampla.

“Escolha pela composição com a Fernanda Monteiro (PSD) foi por acreditar na capacidade dela na gestão dos novos desafios que surgem em Guaratuba”, afirmou o presidente do Diretório do PDT de Guaratuba, professor Israel Montesuma. “Nas conversas com o grupo da pré-candidata surgiu a oportunidade de termos espaço em avançarmos em pautas historicamente defendidas em nosso partido, como a educação, a cultura e o esporte e principalmente pela possibilidade em avançar ainda mais em ações para a juventude e as comunidades mais carentes de recursos”, completou.

Frente ampla de oposição

Do outro lado do front, o Partido dos Trabalhadores reuniu sua Executiva nesta quarta-feira (6) e tomou a decisão de conversar com os partidos de oposição que já lançaram pré-candidatos, começando pela ex-prefeita e pré-candidata à prefeitura Evani Justus (PSDB), que fez um convite a um diálogo e de união.

O PT, que faz parte da Federação com o PCdoB e o PV, também decidiu que pretende dialogar com outras lideranças da oposição municipal. Além de Evani, a oposição conta com um grupo de quatro pré-candidatos que prometem apoiar um deles para prefeito: Maurício Lense e Jean Colbert Dias, do Podemos; e José Ananias e Beto Mendes, do MDB, com apoio de outros partidos.

De acordo com o presidente do PT, o professor José Muniz, existe a possibilidade de união dos três grupos. Ou seja, PT e Federação + Evani + grupo liderado pelo Podemos e MDB.

Ao mesmo tempo em que o PT se movimenta, Evani informou à reportagem que está aberta ao diálogo com todas as forças políticas, excetuando a candidata da situação.

Conservadores – Do lado dos partidos conservadores, a mais recente notícia na imprensa local foi do final de janeiro no Portal da Cidade Guaratuba.

Na ocasião, o partido Republicanos anunciou Laoclarck Odonizetti Miotto como presidente, secretário municipal das Finanças e do Planejamento, do lado de Fernanda Monteiro. Na oposição, o Partido da Renovação Democrática (PRD) anunciou como presidente o professor aposentado Ido Hepp. Leia aqui.