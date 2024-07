Airton José propõe ampliar matriz econômica de Foz do Iguaçu

O pré-candidato a prefeito, Airton José (PSB) elencou uma série de propostas, entre elas a ampliação da matriz econômica de Foz do Iguaçu, que devem integrar o plano de governo da Federação Brasil Esperança (PT, PV e PCdoB) nas eleições de outubro. “O PSB está alinhado com a proposta de construção de um plano de governo conjunto, debatido com os partidos coligados. A reunião das proposições deve respeitar o pensamento coletivo para uma gestão participativa e comprometida com os resultados”, disse Airton José que terá seu nome confirmado na convenção da FBA marcada para 3 de agosto no Sismufi.

“O PSB pretende colaborar com o debate em todas as áreas mas, em especial defendendo a reestruturação administrativa e a adequação do Município em relação a reforma tributária”, completa Airton José que deve compor uma frente ampla também com o PDT.

Saúde

A princípio, na saúde o pré-candidato disse que é preciso debater os efeitos da federalização do Hospital Municipal Padre Germano Lauck e o fortalecimento da atenção primária nos bairros. A federalização está sendo conduzida pela prefeitura, Unila e Ministério da Educação. A formalização depende ainda da permuta do terreno onde foi construído o hospital, que pertence ao INSS, com outro imóvel do Município.

Na atenção primária, o Ministério da Saúde está ampliando as equipes da saúde da família, saúde bucal e de agentes de endemias e anunciou a construção de uma UBS (unidade básica de saúde) de maior porte que deve ser construída no Bunas e uma policlínica (mini-hospital) no Morumbi. Os investimentos do Novo PAC somam R$ 35 milhões.

Educação e habitação

Na educação, Airton José defende a valorização dos servidores municipais que trabalham na área, a ampliação ordenada (gradativa) das vagas em período integral e a ampliação das equipes multidisciplinares. O sistema municipal de ensino integral já implantou a escola integral em três unidades e outras 10 já vem trabalhando na chamada jornada ampliada.

O pré-candidato disse que na habitação pretende manter a parceria com o Tribunal de Justiça no programa Moradia Legal e nos programas estadual e federal. Pelo Moradia Legal, já foram entregues 2.108 títulos de regularização fundiária, outros 1.023 devem ser entregues nos próximos meses e a expectativa é chegar a 5 mil escrituras.

Além das 100 casas em construção pela Cohapar, Foz vai receber três conjuntos (516 moradias) pelo Minha Casa Minha Vida e mais 245 casas viabilizadas em convênio pela Itaipu Binacional.

Atividades

“Na economia, vamos debater a redução das despesas e desfragmentar as ações e programas de atração e de apoio aos empreendedores incentivando a economia criativa. Ampliar a matriz econômica apoiando novas atividades”, disse Airton José ao apontar a educação, inovação, tecnologia, pesquisa e medicina.

Hoje, quatro atividades econômicas (turismo, logística, serviços e comércio), a ampliação deve se dar no fortalecimento de setores ligados às quatro áreas (tipo embalar e envasar os produtos importados) e diversificar o turismo não só na captação do turista estrangeiro como também o popular e o de compras.

O PSB considera também essencial revisar o plano diretor e tornar a Itaipu Binacional a parceira estratégica nos projetos de desenvolvimento econômico, social e ambiental. “É preciso destacar que Foz do Iguaçu tem reduzida capacidade de investimento. E também é preciso defender a criação de um instituto de planejamento e a revisão do sistema de transporte coletivo e dar prioridade aos projetos de mobilidade”, disse.

“Acredito que não teremos dificuldades, para ajustar os projetos dos partidos aliados objetivando a construção de uma proposta coletiva. Pois, além da união para a campanha é essencial o comprometimento para a gestão”, completou Airton José.