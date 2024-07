DER lança edital para duplicação da PR-412 entre Guaratuba e Garuva

Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta quarta-feira (24) o edital da duplicação da PR-412 entre Guaratuba e a divisa com Santa Catarina, em Garuva

A licitação acontece na modalidade de concorrência eletrônica com regime de contratação integrada, em que uma mesma vencedora será responsável pela elaboração do projeto executivo de engenharia e pela realização da obra em si.

O orçamento estimado é sigiloso, conforme previsto nesta modalidade de edital, mas supera os R$ 200 milhões, uma vez que esta duplicação foi objeto de audiência pública, uma exigência para obras públicas de grande porte.

A abertura das propostas está marcada para o dia 17 de outubro, no portal de compras do governo federal, o Compras.gov. O prazo do contrato é de 900 dias (30 meses), sendo os primeiros 12 meses destinados à elaboração de estudos, projetos e obtenção de licença ambiental. Uma vez concluídas estas etapas, outros 18 meses serão necessários para execução dos serviços.

Foto: DER

OBRAS – O trecho contemplado vai desde a divisa com Santa Catarina até a rotatória no início do perímetro urbano de Guaratuba, a qual será substituída por um viaduto, facilitando o tráfego de veículos rumo ao estado vizinho e o trânsito dentro do município.

O edital prevê execução de uma nova pista paralela à existente, em pavimento flexível asfáltico. Também haverá restauração da pista atual, em uma extensão de 12,81 quilômetros. As faixas de rolamento terão 3,6 metros de largura, com acostamentos externos de 2,5 metros, com cada sentido separado por canteiro central de 2,2 metros. A pista mais antiga terá suas faixas ampliadas para o mesmo tamanho da pista nova, com um acostamento externo também de 2,5 m.

“Um dos maiores desafios nesta obra será a terraplenagem da plataforma da nova pista, uma vez que a faixa de domínio da PR-412 neste trecho tem solos moles e o nível da água está muito próximo ao terreno natural. Mas o anteprojeto elaborado pelo DER prevê várias soluções, que serão estudadas e possivelmente expandidas pela empresa executora do projeto executivo”, explica o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

Está prevista ainda uma nova interseção em nível no acesso para o município catarinense de Itapoá, entroncamento com a PR-808, e o deslocamento do módulo da Polícia Rodoviária Estadual no local. A partir desta interseção até o perímetro urbano de Guaratuba será implantada uma ciclovia com 3 metros de largura.

Serão executados três retornos ao longo da rodovia, no km 3,4, km 5,72 e km 10,8, e substituída a atual ponte sobre o Rio da Praia por uma galeria tripla em concreto com dimensões de 2 metros por 2 metros. A obra prevê ainda novos dispositivos de drenagem de águas, realocação de postes e da rede de saneamento, nova sinalização vertical e horizontal, e dispositivos redutores de velocidade.