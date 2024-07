Em Foz do Iguaçu, PCdoB e PV fecham com Airton José, só falta o PT

Nome do pré-candidato ainda tem resistência no PT – direção da Federação deve homologar apoio à candidatura do PSB a prefeito ainda nesta terça-feira

A candidatura a prefeito de Airton José (PSB) se consolida na Federação Brasil e Esperança (PT, PV e PCdoB) e deve ter mais o apoio do PDT em Foz do Iguaçu, formando a mesma frente ampla de Curitiba, onde o deputado Luciano Ducci (PSB) caminha célere como candidato a prefeito com o apoio da FBE e só falta acertar com o PDT e ter o deputado Goura como candidato a vice-prefeito.

Em Foz, Airton José já tem apoio do PCdoB e do PV – o advogado Khalid Omairi, pré-candidato a vereador, pode ser candidato a vice-prefeito – e de parcela do PT. No entanto, o nome do PSB sofre resistência nos dois pré-candidatos do PT: Dilto Vitorassi (prefeito) e Fernando Duso (vice-prefeito), apesar das determinações da nacional petista e da federação.

No PV, o pré-candidato a prefeito Nilton Bobato reavaliou a posição, disse que o momento exige responsabilidade e passou a apoiar a candidatura de Airton José. Bobato estava reticente e chegou a declarar que não participaria da campanha do pré-candidato do PSB.

Responsabilidade

“Esse apoio foi condicionado à manutenção dos principais objetivos e compromissos que pautaram nossa pré-campanha, que são: derrotar a extrema direita, impedir que a cidade volte ao passado da insegurança jurídica, defender um futuro baseado na preservação do meio ambiente com sustentabilidade e ampla participação popular, além da continuidade do processo de federalização do Hospital Municipal”, disse Bobato em nota nas redes sociais.

Bobato disse ainda que não vai somente apoiar como participar efetivamente da campanha de Airton José atuar para garantir a unidade no campo político “em torno do melhor projeto para Foz do Iguaçu”. “Repito, o momento exige responsabilidade e composição para construir a unidade de todas as forças do nosso campo político em defesa do futuro de Foz do Iguaçu”.

“A divisão só nos levará ao fracasso que colocará Foz à disposição da aventura militar ou da volta ao passado e da insegurança jurídica”, completou Bobato ao se referir às pré-candidaturas do General Joaquim Silva e Luna (PL) e do ex-prefeito e empresário Paulo Mac Donald Ghisi (PP).

Frente contra Bolsonaro

No PT, o secretário municipal de Turismo, André Alliana, aponta que a candidatura do PSB é a única capaz de derrotar os representantes do bolsonarismo em Foz. “A unidade da esquerda é fundamental para derrotarmos o bolsonarismo. Precisamos de um governo municipal que reflita o governo federal e que realmente se preocupe com o bem-estar de todos os cidadãos. E é isso que a candidatura de Airton José representa”, disse Alliana em mensagem enviada aos filiados do PT,

O petista repete Bobato ao afirmar que os dois principais adversários da FBE são os pré-candidatos Silva e Lula e Mac Donald Ghisi. “Paulo e Luna disputam os mesmos votos da direita por serem ambos reconhecidos bolsonaristas, o que fará com que Airton José concentre os votos que foram, sem deixar de crescer em eleitores não lulistas. Isso se deve ao fato de ser um candidato identificado com a renovação, ao mesmo tempo que é conhecido pelo trabalho como comunicador”, apontou ao acreditar que a federação Psol-Rede fará parte da aliança em torno da candidatura do PSB.

Convenções

A presidente do PCdoB e da FBE, a psicóloga Mazé Saad, convocou a convenção do partido para o próximo dia 29 no Sismufi (sindicato dos servidores municipais). O PCdoB vai referendar a candidatura de Airton José. “Reunião com o pré-candidato (Airton José). Uma troca de conhecimentos para a construção coletivo de uma nova gestão: participativa, democrática, plural e inclusiva”, disse Mazé nas redes sociais. A psicóloga será candidata à vereadora. O outro candidato a vereador é o líder comunitário Ivan José Moreira dos Santos.

Mazé Saad adiantou que a convenção do FBE será no dia 3 de agosto na sede social do Sismufi. Antes, o presidente do PV, Dilson Paulo Alves, marcou sua convenção para 31 de julho – em local a ser definido. A presidente do PT, Maristela Silva Viana, convocou a convenção petista no dia 1º de agosto na sede do Sismufi no Jardim Itamaraty.

Vitorassi promete estrilar. Argumenta que o nome de Airton José sequer foi discutido no diretório municipal do PT e adiantou que vai recorrer dos resultados das convenções (PT e FBE). Nesta terça-feira, 23, a direção nacional da federação se reuniu em Brasília e na pauta a homologação da candidatura do pré-candidato do PSB. Até o fechamento desta matéria, às 13h, não havia qualquer decisão a respeito.