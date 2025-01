Guaratuba abre shows na Praça dos Namorados com música latina, reggae e pop

La mala Conducta se apresenta a partir das 18h30

Começa nesta sexta-feira (3), na Praça dos Namorados, em Guaratuba, a programação de shows gratuitos nos palcos Sunset.

A estreia será com a banda mineira de música latina La Mala Conducta, que se apresenta a partir das 18h30. No sábado, são dois shows em Guaratuba: o reggae do Djambi (18h30) e o indie pop do Jovem Dionísio (19h30).

A Prefeitura de Guaratuba apoia o evento, que faz parte da programação do Verão Maior Paraná, do Governo do Estado.

Em Matinhos, onde fica o outro palco Sunset do Litoral, as apresentações começam na terça-feira (7), com a dupla sertaneja dos irmãos Gustavo Toledo e Gabriel.

Além dos shows nos pequenos palcos Sunset a programação do verão também conta com grandes shows nacionais gratuitos em Matinhos e Pontal do Paraná. Eles começam no dia 10 de janeiro.

Agenda das atrações confirmadas:

Guaratuba – Praça dos Namorados

03/01 – La Mala Conducta (18h30)

04/01 – Djambi (18h30) e Jovem Dionísio (19h30)

10/01 – Relespública

11/01 – Black Maria

17/01 – Rúbia Divino

18/01 – Blindagem

Matinhos – Caiobá

07/01 – Gustavo Toledo e Gabriel

08/01 – Ochtop

09/01 – Denorex 80

14/01 – Namastê

15/01 – Terezzo

16/01 – Bia Socek