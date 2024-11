Guaratuba cria primeira cooperativa mirim do Litoral do Paraná

Guaratuba cria primeira cooperativa mirim do Litoral do Paraná

Fotos: Guaracooper / Divulgação

Foi lançada na noite desta quarta-feira (13), em Guaratuba, a primeira cooperativa mirim do litoral paranaense, como informam seus criadores. A Guaracooper reúne adolescentes e jovens em uma parceria do Instituto Guaju com o Sicoob Sul – banco do Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil.

“Depois de muitos encontros de formação os agora cooperados fizeram a sua assembleia de constituição para enfim iniciarem suas atividades”, informa o professor Fabiano Cecílio da Silva, do Instituto Guaju e um dos idealizadores do projeto.

“O diferencial do Programa proposto é dar a oportunidade de autogestão aos cooperados mirins, pois foram os mesmos que escolheram sua logomarca, nome e elaboraram seu estatuto social”.

Inicialmente, os jovens darão continuidade ao Museu Ecocultural Caiçara, onde é mostr as peculiaridades da história e da vida caiçara e a riqueza de biodiversidade de Guaratuba. Também há perspectiva de trabalharem com a estamparia de camisetas, bonés, canecas e demais suvenires com temas do turismo local.

Estiverem presentes na cerimônia de criação da Guaracooper a vice-prefeita eleita de Guaratuba, Evani Justus (MDB), o vereador Ademir da Balsa (Avante), o CEO do Sicoob Sul Gedra Reis, o gerente do Sicoob Guaratuba Abner Feliciano e familiares dos cooperados.