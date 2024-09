Guaratuba é alvo de megaoperação policial realizada em cinco estados

A Polícia Civil do Paraná deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), uma megaoperação, dividida em três operações contra grupos envolvidos em homicídios, tentativas de homicídio, tráfico de drogas e roubo de cargas. Ações acontecem em 21 municípios do Paraná e em cidades de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

Mais de 300 policiais cumprem 143 mandados judiciais.

Veja, abaixo, cidades onde ocorrem as operações:

Espigão Alto do Iguaçu; Londrina; Guaratuba; Foz do Iguaçu; Paranavaí; Guaíra; Terra Roxa; Maripá; Palotina; Curitiba; Medianeira; Ubiratã; Cascavel; Pato Bragado; Toledo; Quedas do Iguaçu; Dois Vizinhos; Santo Antônio do Sudoeste; Renascença; Marmeleiro; Francisco Beltrão; Volta Redonda (RJ). Campo Grande (MS); Balneário Camboriú (SC); Mairinque (SP)

As ações contam com apoio da Polícia Penal do Paraná (PPPR), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Operações

Operação Cortina de Fumaça

Nesta ação, a PC e a PRF cumprem 19 mandados de prisão preventiva e 38 de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico de drogas e roubo de cargas.

A polícia também decretou medidas patrimoniais de bloqueio de contas bancárias de 23 pessoas e sete empresas.

A polícia apreendeu mais de seis toneladas de maconha, 65 quilos de crack e quase 240 quilos de skunk.

De acordo com a investigação, o grupo utilizava caminhões de uma empresa de transportes para distribuir drogas da região oeste do estado para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, um dos investigados era foragido do Rio Grande do Sul e vivia em uma cidade paranaense com identidade falsa.

“Outra organização criminosa atuante no roubo de cargas ilícitas foi identificada. Utilizando rastreadores clandestinos, os criminosos monitoravam os caminhões para roubar mercadorias”, diz a polícia.

Operação Caim e Abel

Nesta ação, a PC e a Polícia Penal cumpre 49 mandados judiciais, sendo 28 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão contra suspeitos envolvidos em homicídios, tentativas de homicídio e tráfico de drogas na região oeste do Paraná.

Segundo a investigação, um dos investigados está preso no Paraguai.

Operação Manutentia II

A Polícia Civil e a Polícia Militar (PM-PR) cumprem sete mandados de busca e apreensão com suspeitos de crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, posse de arma de fogo e comércio ilegal de arma de fogo.

Cerca de 30 policiais participam da ação.

Fonte: G1