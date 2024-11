Guaratuba e Pontal do Paraná recebem Jogos do Idoso

Guaratuba e Pontal do Paraná recebem Jogos do Idoso

Foto: Yuri Augusto/SEES-PR

A 18ª edição dos Jogos da Integração do Idoso (JIIDOs) começa nesta quinta-feira (7) nos municípios de Guaratuba e Pontal do Paraná, com atividades programadas até 12 de novembro. São mais de 2,4 mil participantes, compondo 822 equipes, que disputam as modalidades de basquetebol relógio, peteca, handebol zona, vôlei câmbio, vôlei no escuro, vôlei de praia, tênis de mesa, dominó, dama e xadrez.

O evento é organizado pelo Governo do Estado, por meio de parceria entre a Secretaria do Esporte (SEES) e a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi).

ABERTURA – Na sexta-feira (8), serão realizadas duas cerimônias de abertura, uma em cada município. Em Guaratuba, onde será disputada a Série Ouro, o evento acontece às 20h no Centro de Eventos Guaratuba (R. João Antônio Prosdócimo, 144). Em Pontal do Paraná, sede da Série Prata, a abertura tem início às 15h, no Espaço AB (Rua Marginal, 1.318 – Praia de Leste).

A programação do JIIDO conta com dois bailes, que acontecem simultaneamente na segunda-feira (11), às 20h. Em Guaratuba, a confraternização será no Deck/Pier (Rua XV de Novembro, 45) e em Pontal, no Espaço AB, mesmo local da cerimônia de abertura.

JIIDO – Os jogos ganharam status oficial em 2019, garantindo presença no calendário esportivo do Estado com modalidades adaptadas para os participantes. O requisito de idade é ter 60 anos completos ou mais. No ano passado, mais de 2 mil atletas de 692 equipes estiveram na disputa.

Em 2024, a competição foi oficialmente ampliada para duas edições anuais. No mês de junho, foi realizada a etapa Feliz Idade, voltada a iniciantes, com objetivo de apresentar e desenvolver o gosto pelo esporte. Na oportunidade, mais de 800 idosos e 100 profissionais de Educação Física estiveram reunidos na Vila Olímpica de Maringá.

Confira o cronograma completo:

Guaratuba -Série Ouro:

8/11 – Cerimônia de Abertura

8 e 9/11 – Vôlei Câmbio

9/11 – Tênis de Mesa, Dama e Xadrez Relâmpago

10/11 – Basquetebol Relógio, Vôlei no Escuro, Vôlei de Praia e Dominó

11/11 – Baile Flashback e Peteca

11 e 12/11 – Handebol Zona

Pontal do Paraná – Série Prata:

8/11 – Cerimônia de Abertura

9/11 – Basquetebol Relógio e Vôlei de Praia

10/11 – Peteca, Handebol Zona, Vôlei no Escuro, Tênis de Mesa e Dominó

11/11 – Baile Dançante, Vôlei Câmbio, Dama e Xadrez Relâmpago