Guaratuba participa do Dia Mundial de Limpeza de Praias, neste sábado

Fotos: Edgar Fernandez Instituto Guaju

Neste sábado (21), Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Lagos, o Instituto Guaju promove o 3º mutirão “Por um Mar Sem Lixo”, em Guaratuba. O World Clean Up Day é uma iniciativa global, que ocorre no terceiro sábado do mês de setembro. O evento em Guaratuba conta com diversos parceiros institucionais e apoio da imprensa, inclusive do Correio do Litoral.

A concentração será às 8h, na Praia Central de Guaratuba. Com esta ação, o instituto Guaju reforça que a importância de ter 22 quilômetros de praia do município monitorados e limpos em preparação para mais uma temporada de veraneio e para que as pessoas se conscientizem que praia, mar e lixo não combinam.

O coordenador do projeto, Fabiano Cecilio da Silva, comenta que “não há mais espaço para desculpas ou como taparmos o sol com a peneira, pois já vivemos a pandemia do plástico e algo precisa ser feito para minimizar os impactos na natureza e em nossos mares”.

“Estamos na Década dos Oceanos e os dados não são animadores, pois caso não façamos a nossa parte, em 2050 teremos mais lixo que peixes no mar, essa é a projeção dada pela ONU, conclui o coordenador.

Como diferencial de sustentabilidade, neste ano, os voluntários são motivados a vestirem as camisetas de outras edições do mutirão e trazem sua garrafa d’água. Haverá distribuição de luvas e lanche para os participantes e sistema de transporte para o deslocamento até os locais de limpeza mais distantes.

Os interessados devem se inscrever no formulário https://forms.gle/54QdMPVEUdJddCg16