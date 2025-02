Guaratuba realiza concurso de blocos carnavalescos

A Secretaria da Cultura e Turismo de Guaratuba divulgou, na noite desta quinta-feira (20), em suas redes sociais a realização do concurso de blocos carnavalescos.

O concurso será realizado no dia 1º de março, o sábado do Carnaval, om início às 20h30, na Avenida 29 de Abril.

Os três melhores blocos receberão prêmios em dinheiro:

1º – R$ 3.000,00

2º – R$ 2.000,00

3º – R$ 1.000,00

Regulamento e inscrições

O número de integrantes de cada bloco terá ser de no mínimo 12 pessoas e no máximo 200. Haverá também um limite de no mínimo dois para o concurso ser realizado e no máximo 20 blocos inscritos.

Confira o regulamento completo neste link ou no arquivo abaixo.

Faça a inscrição neste formulário: https://docs.google.com/(…)