Guaratuba registra novamente mais de 1.000 casos de dengue na semana

Pronto Socorro lotado em Guaratuba | foto: Gustavo Aquino (abril/24)

O informe semanal da dengue da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou 1.360 novos casos no Litoral, 13 a menos que na semana passada. A região teve 16.700 registros da doença no atual período epidemiológico, iniciado em 30 de julho de 2023.

Guaratuba continua concentrando o maior número de casos do Litoral, com 1.008 confirmações de dengue na semana. A cidade já tem 8.248 casos confirmados no período e é uma das mais preocupantes em todo o estado. Guaratuba quase dobrou o número de casos em um mês. A incidência de 22.602 para cada 100 mil habitantes é mais do que triplo da vizinha Matinhos, para dar um exemplo.

Paranaguá, cidade que concentra mais da metade da população litorânea e quatro vezes a população de Guaratuba, teve 259 casos na semana, com uma soma de 3.055 registros no período. A cidade, no entanto, teve confirmado seu primeiro óbito por dengue no último boletim.

Antonina segue a nova tendência de poucos casos e teve 19 novas confirmações na semana, com um total que chega a 2.479 devido ao período crítico no final de 2023 e começo de 2024. Por conta disso, a cidade teve 3 dos 4 óbitos confirmados no Litoral desde o no passado.

Em Matinhos, que vinha registrando perto de 100 casos por semana, teve apenas 21 casos confirmados, com o total 1.875 no período. Morretes teve 49 novos casos, com um total chegando a 803 registros.

Pontal do Paraná teve somente 4 novos casos, chegando a 236 registros de dengue. Guaraqueçaba voltou a não ter nenhum registro, mantendo os 4 casos confirmados desde julho de 2023.

Paraná – No Paraná, o boletim semanal da dengue da Sesa registrou 37.221 novos casos, um aumento de 8%, e 34 óbitos, 13 mortes a menos que na semana passada.

O período epidemiológico soma 431.012 casos e 358 mortes em decorrência da dengue no Paraná.