Guaratuba termina período 23/24 da dengue com 50% dos casos do Litoral

Guaratuba (Castel Novo): “Em frente de cada casa há uma valeta a céu aberto acumulando fedor, lixo, doenças e riscos”, diz a legenda da foto de Pedro Carrano | fonte: Brasil de Fato

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou nesta terça-feira (30) o último informe da dengue do período epidemiológico iniciado em 30 de julho de 2023.

No Litoral, foram 19.976 casos da doença no período, sendo 9.863 em Guaratuba. A cidade tem 14% da população da região, mas reuniu 50% das confirmações.

Em termos comparativos, Guaratuba teve mais do que o dobro de casos que Paranaguá, que tem uma população três vezes e meia superior. Guaratuba teve uma incidência de 25.446 casos para cada 100 mil habitantes, mais que 4 vezes a incidência da vizinha Matinhos.

Diferente das outras cidades, que realizaram mutirões de limpeza, combate aos focos do mosquito transmissor e mobilização dos moradores, em Guaratuba apenas o frio intenso do início do inverno fez a doença recuar.

Pronto Socorro lotado em Guaratuba | foto: Gustavo Aquino (abril/24)

Fim do período – Na última semana de período epidemiológico, o Litoral teve 149 casos confirmados. No Paraná, foram registrados mais 8.031 casos da doença e 39 óbitos na última semana.

Somados aos dados do período, o Paraná contabiliza 595.732 casos confirmados e 610 mortes em decorrência da doença.

Até o período 2023/2024, o ano epidemiológico 2019/2020 era o que concentrava mais casos, com 227.724, além de 177 óbitos.

No período 23/24, foram detectados três sorotipos de dengue em circulação no Paraná: DENV-1, DENV-2 e DENV-3. O DENV-1 teve a maior circulação nos municípios, representando mais de 80% das amostras tipificadas pelo Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen).

O novo período epidemiológico (2024/2025) começou no dia 28 de julho.