Pé-quente, prefeito de Guaratuba lembra campanha por Ratinho Junior e confirma apoio a Guto Silva

Pré-candidato a governador esteve em Guaratuba visitando obras e conversou com o prefeito e lideranças locais

Fotos: Divulgação

O prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense (Podemos), declarou enfaticamente seu apoio à pré-candidatura de Guto Silva (PSD) a governador do Paraná e disse que vai trabalhar para ele repetir as boas votações de Ratinho Junior na cidade.

O atual secretário estadual das Cidades é apontado como o favorito do governador Ratinho Junior para disputar sua sucessão em outubro. Ele concorre internamento no partido com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alexandre Curi, tendo o atual secretário de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca correndo por fora.

Lense já havia manifestado preferência por Guto Silva, mas reforçou seu apoio nesta quinta-feira (15), durante visita do secretário a Guaratuba. Ao lado do secretário estadual de Infraestrutura, Sando Alex, Guto veio à cidade para visitar obras e discutir projetos do estado em andamento ou estudo na cidade.

No encontro, junto com a vice-prefeita Evani Justus, sua equipe da administração, vereadores e o deputado Denian Couto, Maurício lembrou que em 2018 apoiou Ratinho Junior na sua primeira campanha a governador.

Naquela eleição, Lense foi candidato a deputado estadual. Não se elegeu, mas derrotou o então cacique local, fazendo quase o dobro dos votos de Nelson Justus em Guaratuba. Enquanto Justus fez uma célebre reunião em que atacou Ratinho Junior, Lense, em uma campanha barata e de porta em porta, fez dobradinha com o candidato que iria se eleger governador e que fez mais de 61% dos votos válidos de Guaratuba.

“Em 2018 fui candidato a deputado estadual. Sem dinheiro nenhum, corria em muitos lugares e fiz 8 mil e poucos votos. O meu candidato a governador era o Ratinho Junior e aqui na cidade demos uma surra na outra candidatura. Eu sou pé-quente, então se prepare, nós vamos trabalhar pra você para repetir as boas votações do governador”, afirmou o prefeito, se dirigindo a Guto Silva.

Investimentos do Governo Ratinho Junior

Entre os investimentos do Governo Ratinho Junior citados por Guto Silva se destaca a ponte sobre a Baía de Guaratuba, mas há outros projetos milionários como a duplicação da rodovia Garuva-Guaratuba, a revitalização da Praça dos Namorados e a engorda das praias de Guaratuba.

Também estão previstos investimento de mais de R$ 100 milhões em pavimentação de ruas pelo programa “Asfalto Novo,Vida Nova”, que prevê iluminação de LED, além dá completa revitalização do aeródromo de Guaratuba.

O secretário de Estado também anunciou um estudo no governo para a criação do binário da avenida Paraná, uma via paralela ao principal acesso da cidade por Garuva (Santa Catarina).

“Mais uma vez, quero, publicamente, agradecer essa confiança do governo do Estado na gestão de Guaratuba. Acho que Guaratuba nunca recebeu tantos recursos e ainda mais sem precisar de contrapartida. A gente tá muito feliz por isso, a cidade muito agradecida”, disse Mauricio Lense.