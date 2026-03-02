Correio do Litoral
Guto Silva destaca novo Mercado de Flores da Ceasa como símbolo do crescimento do Paraná

Redação
Investimento de R$ 50 milhões vai erguer espaço moderno com 84 boxes e reforçar a diversificação do agro
Foto: Alex Adam / Secid

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, participou nesta sexta-feira (27), ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Junior, da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Mercado de Flores da Ceasa, em Curitiba. O investimento é de cerca de R$ 50 milhões e integra o conjunto de obras estruturantes que acompanham o avanço econômico do Estado.

Para Guto, o empreendimento simboliza uma nova etapa do desenvolvimento paranaense e amplia oportunidades para o setor agrícola. “Faltava esse espaço maravilhoso. É uma obra pensada para o produtor, para fortalecer o agro do Estado e também para a transformação urbana do bairro Tatuquara. Tenho certeza de que será um símbolo, um cartão-postal de Curitiba e do Paraná”, afirmou.

O secretário destacou que o projeto representa um ponto de convergência urbana e fortalecimento econômico. Ele lembrou que, há oito anos, o PIB do Paraná era de cerca de R$ 400 bilhões e que o Estado deve alcançar este ano R$ 836 bilhões, reforçando o momento de expansão do Estado.

O diretor-presidente da Ceasa, Eder Eduardo Bublitz, destacou o impacto estratégico do empreendimento. “É uma obra importante para o desenvolvimento da agricultura no Paraná e para diversificar a produção rural. Também será um ponto turístico relevante na região. Hoje, o setor de flores representa menos de 1% do agro paranaense e o Estado importa mais de 98% do que consome. O novo Mercado abre oportunidade para ampliar a produção local e gerar renda”, concluiu.

