Guto Silva destaca resiliência climática e reforça parceria com setor de seguros no Paraná

Estado pode colaborar com dados meteorológicos, inteligência técnica e diálogo institucional para reduzir riscos e fortalecer o desenvolvimento econômico

Fotos Alex Adam / Secid/Pr

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, representou o governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quinta-feira (26), em Curitiba, na posse da nova diretoria do SINCOR-PR (Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná).

Segundo Guto, o setor de seguros é estratégico por refletir os movimentos da economia e servir como termômetro da realidade das cidades. Para ele, o diálogo com a categoria permite ao Estado construir políticas públicas mais eficientes.

“Estamos vivendo um momento de resiliência climática, e isso afeta diretamente o setor de seguros. Ter estações e radares meteorológicos ajuda no trabalho de predição, dá instrumentos para o setor precificar melhor e reduzir riscos”, afirmou.

O secretário destacou que o governo pode contribuir oferecendo informação qualificada e ampliando o debate sobre temas como seguro de obras públicas. Para ele, fortalecer o setor significa reduzir custos para quem produz e gerar mais empregos.

Empossado presidente do SINCOR-PR, José Antônio de Castro defendeu a união entre categoria e poder público, especialmente diante do aumento de eventos climáticos extremos. “Precisamos trabalhar juntos: setor, profissionais e Estado. A gestão de risco é fundamental para proteger famílias e empresas”, disse.