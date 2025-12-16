Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Guto Silva é homenageado pelo Corpo de Bombeiros por atuação em Rio Bonito do Iguaçu

Redação
Secretário das Cidades recebe medalha durante cerimônia que marcou os três anos da desvinculação do CBMPR e destaca ato de maturidade da Segurança Pública do Paraná
Foto: Valdelino Pontes/Secid-Pr

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, recebeu nesta segunda-feira (15) uma homenagem do Corpo de Bombeiros do Paraná pelo trabalho realizado em Rio Bonito do Iguaçu após a tragédia causada pelo tornado que atingiu o município em 7 de novembro. A cidade passa por um processo de reconstrução com o apoio de voluntários e de uma força-tarefa do Governo do Estado.

A entrega da Medalha Presidente Carlos Cavalcanti de Albuguerque ocorreu durante a cerimônia que celebrou os três anos da desvinculação do Corpo de Bombeiros, marco que consolidou o CBMPR como uma instituição militar estadual independente, com estrutura administrativa e organizacional própria.

Durante o evento, Guto Silva destacou que a emancipação do Corpo de Bombeiros representou um ato de maturidade da Segurança Pública do Paraná. Segundo ele, a mudança fortaleceu a atuação da corporação e reforçou seu papel institucional. “Temos que celebrar porque é um ato de elevado sentimento de dever e reforça a paz social, a preservação da ordem pública e a defesa da vida”, afirmou.

A Medalha Presidente Carlos Cavalcanti de Albuguerque é concedida a personalidades que contribuíram para elevar o nome do Corpo de Bombeiros junto à comunidade paranaense, demonstrando dedicação, comprometimento e apoio aos integrantes da corporação. A solenidade também foi marcada pela apresentação de novos investimentos, com a incorporação de viaturas destinadas ao reforço da atuação operacional do CBMPR em todo o Estado.

