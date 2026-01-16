Guto Silva participa de anúncio de hospital em Matinhos e atualiza obras no Litoral

O novo Hospital Regional Maria José Piana, em Matinhos, obra que integra o programa Paraná Competitivo, contará com investimento de R$ 67,7 milhões do Governo do Estado

Foto: Divulgação

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, acompanhado do secretário da Saúde, Beto Preto, e das Cidades, Guto Silva, esteve na quinta-feira (15) em Matinhos para anunciar investimentos em saúde e atualizar o andamento de obras no Litoral.

O novo Hospital Regional Maria José Piana, em Matinhos, obra que integra o programa Paraná Competitivo, contará com investimento de R$ 67,7 milhões do Governo do Estado, atende uma demanda histórica da população e será fundamental para garantir atendimento digno e fixar moradores na região. “A questão da saúde é importantíssima para fixar, especialmente os aposentados, no litoral”, disse Guto Silva, que mais cedo esteve em Guaratuba.

Em Guaratuba, o secretário vistoriou obras com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex e o prefeito Maurício Lense e apresentou o amplo pacote de investimentos que vão transformar Guaratuba nos próximos anos.

Entre os investimentos anunciados estão a construção da ponte de Guaratuba, a duplicação da rodovia Garuva–Guaratuba, a revitalização da Praça dos Namorados e a engorda das praias de Guaratuba. Também foi confirmado o investimento de mais de R$ 100 milhões em asfalto novo nos bairros do município, pelo programa Asfalto Novo Vida Nova, o maior programa de urbanização da América Latina, que prevê iluminação de LED, calçadas e um pavimento firme e consistente.

O novo aeródromo de Guaratuba também foi destacado por Guto Silva, e terá papel estratégico no desenvolvimento da cidade. “O novo aeródromo não é apenas para pessoas ricas; ele vai gerar muitos empregos e atrair turistas de outras regiões. Com a Baía de Guaratuba e os projetos em andamento, o aeródromo será um instrumento poderoso para gerar valor e oportunidades na cidade”, afirmou.

O secretário ressaltou que os investimentos terão influência direta na vida dos moradores. “As obras de infraestrutura têm um impacto social muito forte, melhorando a vida do cidadão, oferecendo oportunidades de trabalho, deslocamento mais rápido e acesso à saúde mais digno”, disse.

Silva frisou que a partir de março, após a temporada de verão, Guaratuba se transformará em um canteiro de obras, com intervenções realizadas em etapas para não paralisar a cidade. “Queremos que Guaratuba cresça com prosperidade, organizada e com oportunidades para quem vive aqui”, declarou.

O pacote de obras também prevê integração regional, com projetos em Matinhos e Pontal do Paraná, como a duplicação da rodovia Alexandra–Matinhos e a revitalização de Pontal. “Teremos uma integração natural de Guaratuba, Matinhos e Pontal, um corredor de crescimento, desenvolvimento e turismo no litoral”, disse.

Segundo Guto Silva, o litoral terá uma “nova cara já para o próximo ano”, com obras de grande impacto que devem se estender por dois a quatro anos, consolidando a região como polo turístico e econômico.