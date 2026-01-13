Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Publicidade

Guto Silva libera R$ 400 milhões para expansão do “Olho Vivo”

Redação
Sistema de monitoramento com Inteligência Artificial terá recursos da Secretaria Estadual das Cidades
Foto: Divulgação

Até o final de março deste ano, deverão ser instaladas 1.500 câmeras inteligentes ampliando o alcance do programa “Olho Vivo”, de monitoramento digital para todas as regiões do Paraná. O secretário estadual das Cidades do Paraná, Guto Silva, liberou R$400 milhões a fundo perdido para que os municípios possam aderir ao programa e adquirir os equipamentos.

O plano completo prevê a expansão para 26.500 câmeras nos próximos anos, sendo 20 mil adquiridas pelos municípios com recursos estaduais e outras 5 mil já em operação pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Com isso, o Paraná se tornará o estado com o maior e mais avançado sistema de videomonitoramento por inteligência artificial do País. Guto Silva explicou que a expansão do programa depende da adesão dos municípios. Até o final do ano passado, 60 municípios já haviam formalizado o interesse. Mas, segundo o secretário, os primeiros resultados confirmam que o programa será um importante aliado das forças de segurança. “Na fase de testes em Almirante Tamandaré e nos primeiros dias da temporada de verão no litoral paranaense, muitos casos foram  solucionados  com  a  ajuda  do  Olho  Vivo.  O monitoramento com o uso da Inteligência Artificial é mais um instrumento para ajudar e ampliar o alcance da segurança no estado”.

Litoral mais seguro

O Governo do Estado avançou na implantação do Programa Olho Vivo no Litoral do Paraná com a instalação de 116 câmeras inteligentes de videomonitoramento em cinco municípios da região. A iniciativa integra o reforço da segurança pública durante o Verão Maior Paraná, período de alta temporada em que há um aumento expressivo no fluxo de moradores, turistas e visitantes.

As câmeras foram instaladas em Guaratuba, em Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos. Alguns números e casos ilustram o alcance do programa. Em Almirante Tamandaré, onde foi realizada a fase de teste piloto, com a implantação de 60 câmaras, foram resolvidos 49 casos com a ajuda do Olho Vivo no período de 18 de agosto do ano passado a 5 de janeiro deste ano. No litoral, foi realizada a prisão de uma quadrilha especializada em roubo de pick-ups, o desmantelamento de um ponto de venda de drogas em Pontal e a prisão de um casal de estelionatários que agia no litoral, só para citar alguns casos.

A ação integrada, a partir de diligências ininterruptas, com a análise de imagens, rastreamento de veículos e cruzamento de informações permitiu elucidar o crime de roubo de um caminhão, ocorrido na rodovia BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, que resultou na morte de seis ocupantes de uma van na madrugada do último dia 5.

Segundo o secretário estadual de Segurança do Paraná, coronel Hudson Teixeira, o programa “Olho Vivo” representa uma nova fase na segurança pública, integrando câmeras inteligentes, cruzamento de dados e IA em tempo real. “As soluções de vários crimes com apoio desse programa, demonstra a eficácia da tecnologia na agilização da resposta policial e na prevenção de delitos”.

O “Olho Vivo” opera de forma integrada com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Municipais, aumentando a efetividade das ações.

Redação
Leia também
Paranaguá

Com apoio do Governo do Estado, Paranaguá programa o maior pré-carnaval do Sul do Brasil

Manchete

Shows da semana do Verão Maior começam na quinta e têm atração internacional na sexta

Paraná

No Paraná, nova versão do ComunicaBR amplia acesso direto a informações sobre investimentos, políticas públicas e programas federais

Paranaguá

TCP planta mais de 600 árvores nativas em bairros de Paranaguá

Paranaguá

Ilha do Mel recebe Mad Professor em noite histórica de dub

Manchete

Escolinha de bodyboarding lota no primeiro fim de semana em Matinhos e Guaratuba