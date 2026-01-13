Guto Silva libera R$ 400 milhões para expansão do “Olho Vivo”

Sistema de monitoramento com Inteligência Artificial terá recursos da Secretaria Estadual das Cidades

Foto: Divulgação

Até o final de março deste ano, deverão ser instaladas 1.500 câmeras inteligentes ampliando o alcance do programa “Olho Vivo”, de monitoramento digital para todas as regiões do Paraná. O secretário estadual das Cidades do Paraná, Guto Silva, liberou R$400 milhões a fundo perdido para que os municípios possam aderir ao programa e adquirir os equipamentos.

O plano completo prevê a expansão para 26.500 câmeras nos próximos anos, sendo 20 mil adquiridas pelos municípios com recursos estaduais e outras 5 mil já em operação pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Com isso, o Paraná se tornará o estado com o maior e mais avançado sistema de videomonitoramento por inteligência artificial do País. Guto Silva explicou que a expansão do programa depende da adesão dos municípios. Até o final do ano passado, 60 municípios já haviam formalizado o interesse. Mas, segundo o secretário, os primeiros resultados confirmam que o programa será um importante aliado das forças de segurança. “Na fase de testes em Almirante Tamandaré e nos primeiros dias da temporada de verão no litoral paranaense, muitos casos foram solucionados com a ajuda do Olho Vivo. O monitoramento com o uso da Inteligência Artificial é mais um instrumento para ajudar e ampliar o alcance da segurança no estado”.

Litoral mais seguro

O Governo do Estado avançou na implantação do Programa Olho Vivo no Litoral do Paraná com a instalação de 116 câmeras inteligentes de videomonitoramento em cinco municípios da região. A iniciativa integra o reforço da segurança pública durante o Verão Maior Paraná, período de alta temporada em que há um aumento expressivo no fluxo de moradores, turistas e visitantes.

As câmeras foram instaladas em Guaratuba, em Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos. Alguns números e casos ilustram o alcance do programa. Em Almirante Tamandaré, onde foi realizada a fase de teste piloto, com a implantação de 60 câmaras, foram resolvidos 49 casos com a ajuda do Olho Vivo no período de 18 de agosto do ano passado a 5 de janeiro deste ano. No litoral, foi realizada a prisão de uma quadrilha especializada em roubo de pick-ups, o desmantelamento de um ponto de venda de drogas em Pontal e a prisão de um casal de estelionatários que agia no litoral, só para citar alguns casos.

A ação integrada, a partir de diligências ininterruptas, com a análise de imagens, rastreamento de veículos e cruzamento de informações permitiu elucidar o crime de roubo de um caminhão, ocorrido na rodovia BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, que resultou na morte de seis ocupantes de uma van na madrugada do último dia 5.

Segundo o secretário estadual de Segurança do Paraná, coronel Hudson Teixeira, o programa “Olho Vivo” representa uma nova fase na segurança pública, integrando câmeras inteligentes, cruzamento de dados e IA em tempo real. “As soluções de vários crimes com apoio desse programa, demonstra a eficácia da tecnologia na agilização da resposta policial e na prevenção de delitos”.

O “Olho Vivo” opera de forma integrada com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Municipais, aumentando a efetividade das ações.