Guto Silva visita Porto de Paranaguá e confere expectativas da empresa pública

Luiz Fernando Garcia recepcionou o secretário das Cidades, Guto Silva, no Palácio Taguaré, em encontro com a presença dos prefeito Adriano Ramos e outras autoridades

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, recepcionou o secretário das Cidades, Guto Silva, nesta sexta-feira (12), no Palácio Taguaré. Também estiveram presentes diretores da autoridade portuária, figuras públicas e lideranças do município de Paranaguá, como o prefeito Adriano Ramos e a vice-prefeita Fabiana Parro.

“Foi muito importante realizar esta visita e ver de perto a grande evolução do setor portuário do nosso estado. É um crescimento que traz orgulho aos corações paranaenses”, declarou Silva.

Garcia apresentou as principais conquistas da empresa pública nos últimos anos, os resultados de produtividade e as expectativas para os próximos meses, tanto em movimentações quanto em projetos para a comunidade.

“A expectativa é alcançar a marca de 70 milhões de toneladas movimentadas em 2025 e concluir a obra do Moegão até dezembro. Trabalhamos ao máximo para ter cada vez mais eficiência e bons resultados”, afirmou Garcia.