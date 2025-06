Homem é morto a tiros no bairro Mirim, em Guaratuba

Um homem, posteriormente identificado como Fabio de Oliveira Pinheiro, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (18), na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Mirim, em Guaratuba.

A Polícia Militar foi chamada por volta da meia-noite por um morador das proximidades que encontrou o corpo caído na rua.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou um homem já morto, com aparentes perfurações na cabeça. O morador informou aos policiais militares ter ouvido dois estampidos, possivelmente disparos de arma de fogo, seguidos pelo som de uma motocicleta “velha” deixando o local. Pouco depois, ele localizou o indivíduo sem vida.

A área foi isolada e os órgãos competentes foram acionados – Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML). Os policiais realizaram patrulhamento pela região, mas não encontraram nenhum suspeito.

O IML fez a remoção do corpo por volta das 4h30 par a sede do órgão, em Paranaguá. Os peritos constataram que ele levou dois tiros na cabeça e o identificaram com base nas impressões digitais. Fabio de Oliveira Pinheiro tinha 42 anos, era natural de Ivaiporã e morava em São José dos Pinhais.