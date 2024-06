Homem é preso na BR-376 por furto em lojas de Guaratuba, Matinhos e Paranaguá

As roupas furtadas | foto: PMPR / Portal da Cidade

A Polícia Militar prendeu, na BR-376, um homem que confessou ter cometido furtos em lojas de Guaratuba, Matinhos e Paranaguá. A notícia é do Portal da Cidade Guaratuba.

A prisão aconteceu na noite desta quarta-feira (5), por policiais que vinham de Curitiba para Guaratuba e foram informados por meio do grupo de relacionamento da PM com comerciantes da cidade “Guaratuba Segura”.

De acordo com a denúncia, o homem furtou três blusas e em seguida saiu em um veículo modelo Fiat Stilo na cor vermelha. O automóvel foi avistado pelos policiais, que estavam no sentido contrário e fizeram o retorno, realizando a abordagem do veículo no KM 668.

No banco de trás, foram vistas 4 blusas novas, sendo 3 delas, da loja que foi furtada em Guaratuba. No porta-malas foram achadas diversas camisetas de várias marcas ainda com as etiquetas. As roupas foram roubadas de duas lojas em Matinhos e Paranaguá.

De acordo com a PM, o motorista do carro confessou que realizou os furtos e foi encaminhado à delegacia de Polícia de Guaratuba, juntamente com a mercadoria roubada e o carro.

Fonte: Portal da Cidade Guaratuba