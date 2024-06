Homem é preso por estupro de vulnerável e exploração sexual infantojuvenil em Paranaguá

Foto: Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 53 anos, pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de criança e adolescente. A captura aconteceu em Paranaguá, nesta quarta-feira (12).

As investigações tiveram início no final de 2023, por ocasião da prisão em flagrante do investigado, que era suspeito pelo crime de fornecimento de produtos que causam dependência a adolescentes, no bairro Correia Velho, no mesmo município.

O homem foi encontrado em sua residência na companhia de três adolescentes e de uma mulher maior de idade. Uma delas, de 13 anos, revelou aos policiais que havia mantido relações sexuais com o homem mediante o pagamento de vantagem econômica a familiares.

De acordo com o delegado da PCPR Emmanuel Brandão, a equipe policial apurou que a situação ocorria também com outras adolescentes e crianças. “Descobrimos que ele aliciou as três adolescentes que estavam em sua companhia na residência. Elas teriam sido levadas de um estabelecimento de ensino de Paranaguá para Matinhos e tinham sido dadas como desaparecidas”, afirma o delegado.

Com base nas investigações, o mandado de prisão preventiva foi representado e expedido, sendo cumprido pelos policiais civis com apoio dos Conselhos Tutelares de Paranaguá e de Matinhos.

Na abordagem, os policiais civis localizaram outras duas adolescentes na residência do investigado. Elas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.

O homem foi conduzido ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR e 181, do Disque-Denúncia.