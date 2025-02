Acidente com ônibus e duas carretas deixa 15 feridos na BR-376

Foto: PRF / Divulgação

Na noite desta quarta-feira (19), uma batida entre um ônibus e dois caminhões deixou 15 pessoas feridas na descida da Serra do Mar pela BR-376, em Guaratuba. O acidente aconteceu por volta das 23h no km 673, sentido Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus partiu de São Paulo com destino a Criciúma, em Santa Catarina. Levava transportava 20 passageiros e dois motoristas.

O ônibus trafegava pela faixa da direita quando foi atingido na traseira por uma carreta e, com o impacto, o ônibus atingiu o outro ônibus. O ônibus ainda bateu em uma mureta, saiu da pista e tombou na lateral da rodovia.

Todos os motoristas dos veículos realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica, conforme a polícia.

As 15 vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar em Garuva e Joinville, em Santa Catarina, entre elas o motorista do caminhão que bateu na traseira do ônibus.

A rodovia foi interditada no sentido Santa Catarina e só foi totalmente liberada por volta das 5h desta quinta-feira (20).