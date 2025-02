Homem teria assassinado esposa e se matado acidentalmente

Fotos: Comunica Matinhos

Na manhã da última terça-feira (11) a Polícia Militar atendeu um acidente de carro no bairro Tabuleiro, em Matinhos. Um veículo em alta velocidade havia batido em uma árvore e capotado. O motorista saiu do carro com ferimentos na perna com duas armas na mão, e logo, caiu ao lado do veículo.

Durante o atendimento, os policiais descobriram o endereço do motorista, homem com um histórico criminal extenso e recém-saído da prisão, e foram até sua residência. Lá, encontraram a esposa dele, Jaqueline Cristina Mathias Leite, de 35 anos, sem vida, vítima de disparos de arma de fogo. Duas crianças, que estavam na casa, foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.

As investigações revelaram que o homem discutiu com a esposa e a matou a tiros. Na fuga, ao bater o carro, uma das armas que ele carregava disparou acidentalmente, atingindo sua perna e acertando a artéria femoral. A hemorragia foi intensa e ele morreu a caminho do hospital.

A polícia também descobriu que o veículo utilizado pelo suspeito, um HB20 branco, possuía placas clonadas. O carro havia sido furtado em Ponta Grossa e circulava com placas de outro veículo registrado em Londrina.

O caso foi registrado como feminicídio seguido de morte acidental. O inquérito está em andamento, com testemunhas sendo ouvidas e perícias sendo realizadas. As autoridades aguardam os laudos periciais para concluir as investigações.

Com informações da Folha do Litoral e Comunica Matinhos