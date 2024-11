IFPR Paranaguá abre chamada pública para comprar alimentos da agricultura familiar

O IFPR Campus Paranaguá anuncia a abertura da Chamada Pública nº 01/2024 para a aquisição de kits de alimentos da Agricultura Familiar. A iniciativa, realizada por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), visa garantir alimentos saudáveis e nutritivos aos alunos da Educação Básica.

Quem pode participar?

Podem participar da Chamada Pública:

Fornecedores Individuais: Agricultores familiares não organizados em grupos.

Agricultores familiares não organizados em grupos. Grupos Informais: Agricultores familiares organizados em grupos informais.

Agricultores familiares organizados em grupos informais. Grupos formais: Cooperativas e associações de agricultores familiares.

Como participar?

Os interessados devem apresentar os documentos de habilitação e projetos de venda entre os dias 7 a 29 de novembro, às 9h, por meio dos seguintes canais:

Eletrônico: Envio para o e-mail [email protected]

Envio para o e-mail Presencial: Entrega no IFPR Campus Paranaguá, localizada na Rua Antônio Carlos Rodrigues, nº 453, bairro Porto Seguro, Paranaguá – Paraná no Bloco Administrativo, da Diretoria de Planejamento e Administração (DIPLAD).

Sessão Pública

A sessão pública para abertura dos envelopes será realizada no dia 29 de novembro de 2024, às 09h01, na Sala de Reuniões do Bloco Central, localizada no IFPR – Campus Paranaguá, Rua Antônio Carlos Rodrigues, n.º 453, bairro Porto Seguro, Paranaguá – Paraná, CEP 83215-750.

Sobre o PNAE

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um programa do governo federal que visa garantir o direito à alimentação escolar aos alunos da educação básica pública. Por meio do PNAE, são fornecidos alimentos saudáveis e nutritivos, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos estudantes, além de fortalecer a agricultura familiar.

Mais informações e anexos:

Acesse o edital completo com todas as informações

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Modelos de projeto de venda

Anexo III – Termo de Contrato

Anexo IV – Declaração de produção própria

Anexo V – Declaração de Responsabilidade – limite individual

Anexo VI – Termo de recebimento dos produtos